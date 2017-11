Aigles Bleues: Marie-Pier Corriveau va «y croire jusqu’à la fin»

Ce n’est pas exactement le genre de première moitié de saison dont rêvait l’attaquante Marie-Pier Corriveau. C’est que la patineuse québécoise voit grand pour son dernier tour de piste dans l’uniforme des Aigles Bleues de l’université de Moncton. Sauf qu’il faut bien avouer que son équipe ne va pas du tout dans la bonne direction à la pause des Fêtes.

Malgré la présence de neuf recrues au sein de la formation de Denis Ross, les attentes étaient grandes cette saison pour le Bleu et Or. Mais la réalité est toute autre.

Après les 14 premières rencontres, l’U de M occupe le cinquième rang au classement du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) avec un rendement ordinaire de 5-7-2 (12 points).

Pire encore, l’attaque a seulement produit 25 petits buts, soit une moyenne anémique de 1,8 par rencontre.

Pas exactement des chiffres dignes d’une future équipe championne.

Sauf que le numéro 14 des Aigles Bleues ne baisse pas les bras.

«Il me reste 10 parties après Noël. C’est ma dernière saison et je vais y croire jusqu’à la fin. Je pense vraiment que nous avons l’équipe pour gagner le SUA et je ne vise rien en bas de ça», déclare-t-elle sans détour.

Corriveau reconnaît que l’équipe ne répond absolument pas aux attentes présentement. Selon elle, il s’agit surtout d’une question d’opportunisme.

«Si les gens à l’extérieur de l’équipe sont déçus, c’est le double à l’intérieur. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c’est difficile et comment ça fait mal quand on perd des parties qu’on devrait gagner. Les chances sont là. Mais en deuxième moitié de saison, il va vraiment falloir capitaliser. On va devoir trouver des solutions miracles et commencer à produire.»

L’attaquante Katryne Villeneuve se dit consciente des difficultés de l’équipe à marquer des buts, mais n’est pas du tout inquiète pour la suite des choses.

«On n’a pas atteint notre objectif de finir dans le top 3 avant Noël, mais il y a quand même du positif qui sort de tout ça. On a notamment vu qu’on peut battre toutes les autres équipes de la ligue», mentionne la joueuse franco-ontarienne.

«C’est certain qu’il y a des parties qu’on n’aurait pas dû échapper. On a gagné contre (les X-Women) St. Francis Xavier (11-2-2= 24 points), mais on a perdu contre (les Mounties) Mount Allison (3-9-2=8 points).»

Comment expliquer les 25 petits buts d’un groupe pourtant très talentueux?

«On dirait que c’est quelque chose qui revient chaque année, constate le numéro 96 en soupirant. On a changé des lignes depuis quelques parties et je pense qu’il y a des nouvelles chimies qui se développent. On va voir comment ça va marcher après Noël.»

Elle ne croit pas non plus que le problème se situe au niveau du système préconisé par l’entraîneur-chef Denis Ross.

«Je pense que nous avons un système assez simple. Mais on a beaucoup de recrues, et par moments, on ne l’applique pas bien en zone défensive. Mais ce n’est pas un manque de talent. C’est seulement qu’on ne profite pas assez de nos chances de marquer.»

L’U de M reprendra le collier le vendredi 5 janvier, alors que l’équipe de Denis Ross accueillera les X-Women de l’Université St. Francis Xavier (11-1-2).

Du côté masculin, les Aigles Bleus (2-12-2, 6e) disputeront deux matchs dans le nid avant la pause des Fêtes. Vendredi soir, ils recevront les Tigers de l’Université Dalhousie (2-14-1, 7e) et ils accueilleront ensuite les X-men de l’Université St. Francis Xavier (14-1-2) samedi soir.