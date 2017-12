Le Blizzard blanchit les Slammers

Le Blizzard d’Edmundston a perdu les services du défenseur Dominic Hachey (photo), qui a été appelé en renfort par les Islanders de Charlottetown. Ceux-ci traversent une séquence de trois parties en trois soirs, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Qu’importe! L’équipe d’Edmundston a blanchi les Slammers de Woodstock par la marque de 4 à 0, vendredi soir, au Centre Jean-Daigle. Gabriel Vanier (deux fois), Samuel Bastille et Vincent Rioux ont enfilé l’aiguille. Le gardien Francis Asselin a obtenu le blanchissage.

De leur côté, les Tigres de Campbellton ont comblé un déficit d’un but pour l’emporter 2 à 1 en prolongation sur les Wildcats de Valley. Raphael Otis et Noah Whebby ont fait bouger les cordages pour les vainqueurs. Makail Parker a répliqué dans une cause perdante.