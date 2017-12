Chronique de la LHJMQ: les Foreurs sont en ville

Le Titan (15-8-5, 35 pts) accueille vendredi soir les surprenants Foreurs de Val-d’Or (13-12-1, 27 pts).

Je dis surprenant parce que ce jeune club a fait de la place à cinq joueurs âgés de 16 ans. Tous sont appelés à avoir une belle carrière dans la LHJMQ.

Il s’agit du gardien Jonathan Lemieux, des défenseurs Maxence Guénette et Anthony Allepot ainsi que des attaquants Jérémy Michel et Benjamin Dion.

En attendant que ces nombrils verts mûrissent, les vétérans Mathieu Nadeau, Simon Lafrance, Adam Cheezo, Nicolas Ouellet et Maxim Mizyurin, à l’attaque, de même que les arrières David Noël et David Henley, sont bien sûr les joueurs à surveiller dans le camp de la formation abitibienne.

Cela dit, si les Foreurs ont une si belle fiche malgré leur reconstruction, c’est surtout grâce au brio de leur gardien numéro un Étienne Montpetit. Le portier âgé de 20 ans montre une moyenne de buts alloués de 2,93 et un excellent taux d’arrêt de ,924. En voilà un qui sera populaire pendant la période des transactions.

C’est toutefois le jeune Lemieux qui était devant la cage des Foreurs lorsque le Titan s’est incliné 4 à 1 le mois dernier au Centre Air Creebec. C’est d’ailleurs lors de ce match que le capitaine Jeffrey Viel a servi une dangereuse mise en échec à Mizyurin. Il avait écopé d’une suspension de quatre parties quelques jours plus tard.

DES NOUVELLES DE DINO MASANOTTI

Dino Masanotti, le premier entraîneur-chef de l’histoire du Titan, travaille actuellement à la rédaction d’une biographie qui devrait sortir en 2018. Un long chapitre sera bien entendu consacré au Titan.

«C’est évident que je vais en parler, m’a révélé ce miraculé de la vie, plus tôt cette semaine. Le Titan, quelque part, ç’a changé ma vie. Je n’ai jamais oublié ce que j’y ai vécu. Devine qui vient régulièrement déjeuner avec moi?»

– Aucune idée Dino, que je lui ai répondue.

«François! (François Lacombe était l’un de ses adjoints en 1998-1999) François est aujourd’hui entraîneur dans un programme sports-études dans une école dans l’ouest de Montréal. On se parle souvent du Titan», dit-il.

Rappelons que le 9 février 2016, Dino Masanotti est cliniquement décédé à deux reprises après avoir été victime d’un infarctus alors qu’il disputait une partie de hockey amicale avec des amis.

À son réveil, dix jours plus tard, il a ensuite séjourné une vingtaine d’autres jours à l’hôpital avant d’être admis dans une clinique de réadaptation où il a dû réapprendre à parler, à manger et à marcher, entre autres.

Dès la sortie du livre, Dino projette d’aller donner une conférence dans chacune des villes où il a travaillé. Bathurst est bien entendu dans ses plans. Il ne souhaite qu’une invitation de la part du Titan.

«J’aimerais vraiment beaucoup aller faire un tour à Bathurst pour aller y raconter mes histoires», m’a-t-il confié.

Dino a par ailleurs eu la chance, grâce à votre humble serviteur, de converser pour la première fois depuis janvier 1999 avec son autre adjoint, Hollis Chamberlain, aujourd’hui directeur général du Moose du Nord dans la Ligue midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

J’ignore de quoi ils ont pu discuter, mais le Titan a sûrement dû venir sur le tapis.

CINQ KIDS TRÈS DOMINANTS

Trois joueurs de 17 ans et deux autres de 16 ans figurent actuellement parmi les 35 meilleurs pointeurs de la LHJMQ. Étrangement, ils ont tous les cinq 25 points.

Les trois patineurs de 17 ans sont Noah Dobson (2-23), du Titan, Gabriel Fortier (11-14), du Drakkar de Baie-Comeau, et Joseph Veleno (4-21), des Sea Dogs de Saint-Jean. Pour ce qui est des deux joueurs de 16 ans, ce sont évidemment Jakob Pelletier (7-18), des Wildcats de Moncton, et Alexis Lafrenière (13-12), de l’Océanic de Rimouski.

Dobson est le seul défenseur du groupe.

L’ÉNIGME MATTHEW WELSH

Si vous suivez étroitement les activités du Titan, vous n’êtes pas sans savoir que Matthew Welsh, des Islanders de Charlottetown, est un gardien qui, à l’évidence, a le numéro de vos favoris.

C’est d’ailleurs lui qui a obtenu le jeu blanc, mardi soir, à Charlottetown.

Sa domination contre Acadie-Bathurst est telle que je ne serais pas surpris d’apprendre que certains soldats de l’entraîneur Mario Pouliot font des cauchemars à l’idée de disputer un match contre lui.

Croyez-le ou non, le petit portier néo-écossais âgé de 18 ans a remporté six de ses sept derniers départs contre le Titan. Pire encore, il n’a permis pendant cette séquence que 17 petits buts malgré les 279 lancers dirigés vers lui.

Depuis la saison dernière, la moyenne de buts alloués de Welsh contre Acadie-Bathurst est de 2,37 et son taux d’arrêts se chiffre à ,939.

J’ai eu l’occasion de discuter avec Welsh plus tôt cette semaine et c’est avec modestie qu’il a accepté de me parler ses succès face au Titan.

«J’estime que je suis très chanceux d’avoir d’aussi bonnes statistiques contre eux. Je dirais même que le gros de mon succès doit être attribué à la façon dont mes coéquipiers se comportent devant moi», m’a indiqué Welsh.

«Pour je ne sais quelle raison, nous semblons toujours avons de bons matchs contre le Titan et les gars ont le don de me supporter en marquant des gros buts. J’espère seulement que notre équipe va continuer d’avoir du succès dans les matchs à venir», a-t-il ajouté.

BASQUE HEUREUX POUR LECOUFFE ET HACHÉ

Pendant que William Basque, des Olympiques de Gatineau, soigne depuis déjà deux mois une blessure à un coude, deux de ses anciens coéquipiers dans les niveaux pee-wee et bantam AAA ont retenu l’attention récemment avec leur club respectif.

La semaine dernière, Marc-André LeCouffe a inscrit son premier but en carrière alors qu’il a aidé le Titan à triompher 5 à 1 au Colisée de Moncton. Malgré un temps de jeu limité et le fait qu’il a vu plusieurs matchs à partir des gradins, l’Acadien de Tracadie a tout de même trouvé le moyen de produire quatre points (1-3) jusqu’ici en 16 parties.

Puis, mercredi, Olivier-Luc Haché, rappelé la veille par les Huskies de Rouyn-Noranda, a amassé son premier point en carrière en obtenant une mention d’aide sur le but de Samuel Ianniciello à Sydney, au Cap-Breton. Le hockeyeur de Shippagan a lui aussi réalisé son exploit dans une victoire des siens.

Questionné à ce sujet, Basque s’est dit fort heureux pour ses amis.

«Je suis vraiment content pour eux. Et si ma mémoire est bonne, nous avons déjà joué ensemble dans le même trio», m’a révélé Basque.

QU’EST-CE QUE LES VOLTIGEURS ONT MANGÉ?

Levez la main ceux et celles qui croyaient aux chances des Voltigeurs de Drummondville (18-7-2, 38 pts) de flirter avec le premier rang du classement général à ce stade-ci de la saison?

Les hommes de l’entraîneur Dominique Ducharme sont tout simplement fumants depuis quelques semaines, eux qui n’ont pas subi la défaite à leurs sept derniers matchs.

Ils sont d’autant plus impressionnants qu’ils dominent aussi le circuit pour le nombre de buts marqués (105) en dépit d’unités spéciales médiocres. En supériorité numérique, les taux de réussite de 15,8% les situent au 16e rang de la ligue. C’est encore en infériorité numérique avec un pourcentage de 75,7%, bon pour le 17e échelon.

Mais le plus étrange dans tout ça, c’est qu’ils n’ont qu’un joueur à présenter une moyenne d’au moins un point par rencontre, soit le vétéran Yvan Mongo avec une récolte de 23 points en autant de matchs.

Chez les Voltigeurs, c’est le cas de le dire, l’offensive provient équitablement des trois premiers trios. Dix joueurs ont amassé 14 points ou plus, sans oublier le nouveau venu Connor Bramwell qui fait flèche de tout bois depuis son arrivée.

Il faudra malheureusement attendre au 23 février avant de voir les Voltigeurs au Centre régional K.-C.-Irving.

LES WILDCATS MÉCONNAISSABLES

Manifestement, rien ne va plus du côté des Wildcats de Moncton (13-11-3, 29 pts). Eux qui flirtaient il y a à peine quelques semaines avec le premier rang du classement général, ils ont depuis des airs d’équipe médiocre.

La preuve, les Chats Sauvages n’ont gagné que deux de leurs 10 derniers matchs. Seuls les Cataractes de Shawinigan, les actuels détenteurs du dernier rang, ont fait pire avec un gain pendant la même période.

Ce qui n’aide en rien est le fait que les gros canons sont presque tous au ralenti ces jours-ci.

Julien Tessier n’a trois points (1-2) à ses 10 derniers duels. Jeremy McKenna a lui aussi été limité à trois points lors de ses sept derniers matchs. Mika Cyr et Anderson MacDonald ont pour leur part réussi deux buts sans aucune passe lors de leurs sept et huit dernières rencontres.

Seuls le défenseur Nicholas Welsh et la recrue Jakob Pelletier, même s’ils sont capables de beaucoup mieux, ont encore la tête au-dessus de l’eau.

L’entraîneur Darren Rumble doit commencer à en avoir plein son casque de cette mystérieuse baisse de régime. Ce n’est pourtant pas le talent qui manque à Moncton, bien que l’équipe soit encore relativement jeune.

Il y a quelques jours, les Wildcats ont dû payer une amende de 2500$ en raison de l’entraînement punitif que Rumble a imposé à ses joueurs à la suite d’une contre-performance contre le Titan la semaine dernière.

NOUVELLE OPPORTUNITÉ POUR KYLE WARD

Les Huskies de Rouyn-Noranda en sont venus récemment à une entente avec l’agent libre Kyle Ward, du Blizzard d’Edmundston. L’ancien joueur des Sea Dogs, âgé de 20 ans, a d’ailleurs déjà disputé deux rencontres avec la formation abitibienne.

«C’est un 20 ans qui va ajouter de la profondeur à notre équipe. On va l’évaluer dans les prochains matchs», a révélé cette semaine le directeur général et entraîneur-chef des Huskies Gilles Bouchard à l’hebdomadaire La Frontière / Le Citoyen.

Le Néo-Brunswickois de Sackville n’aura cependant pas mis de temps à faire des siennes puisqu’il a été suspendu pour une mise en échec dangereuse à l’endroit d’Alexandre Joncas, des Phoenix de Sherbrooke.

L’absence de Ward explique d’ailleurs le rappel de l’Acadien Olivier-Luc Haché.

UNE DÉFENSIVE HISTORIQUE

La défensive dont profitait l’entraîneur du Titan Roger Dejoie, lors de la conquête de la coupe du Président en 1998-1999, demeure à mes yeux la meilleure que j’ai vue au cours des 20 dernières années, n’en déplaise à ceux et celles qui sont d’avis contraire.

Je ne parviens d’ailleurs toujours pas à m’expliquer comment un club aussi paqueté a pu échapper la Coupe Memorial à Ottawa. Avec un gardien comme Roberto Luongo, un Big Three défensif composé de Jonathan Girard, François Beauchemin et Philippe Plante, et des machines offensives comme Mathieu Benoit, Ramzi Abid, Marc Bouchard, Martin Fillion, Gregor Baumgartner, Alain O’Driscoll et Alain Charbonneau, le Titan était vraiment équipé pour tout rafler.

Cette semaine, un membre de cette équipe a appris qu’il allait être intronisé au Temple de la renommée de la LHJMQ. Le défenseur Danny Groulx n’était âgé que de 17 ans lorsqu’il a été échangé au Titan dans le troc qui a également amené Luongo à Bathurst.

Et, pour être honnête, c’est surtout en raison de ses exploits avec les Tigres de Victoriaville que Groulx a obtenu l’ultime consécration du circuit. Groulx a disputé des campagnes de 67, 87 et 112 points avec les Tigres de 18 à 20 ans.

Il était tout de même facile de voir l’immense potentiel de Groulx malgré le fait qu’il jouait dans l’ombre du Big Three à Bathurst. C’est dommage que le Titan n’ait pu profiter des meilleures campagnes de cet excellent défenseur.

Dire que les Tigres n’ont eu qu’à donner un choix de deuxième ronde, un choix de 6e et un autre de 7e pour faire son acquisition. Léo-Guy Morrissette a déjà réussi de bien meilleures transactions.

BARRÉ-BOULET, LA MACHINE À MARQUER

La vedette de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Alexandre Barré-Boulet (18-19=37) a déjà réussi pas moins de neuf buts en avantage numérique en seulement 23 parties. S’il poursuit à ce rythme, il pourrait atteindre le plateau des 30 buts en pareille situation.

Il faut remonter à la saison 2005-2006 la dernière fois que c’est arrivé. Cinq joueurs avaient d’ailleurs réussi l’exploit cette saison-là, dont un certain Olivier Labelle, du Titan, avec 32 buts en supériorité numérique.

Les quatre autres étaient Maxime Boisclair (44), nourri qu’il était par David Desharnais, chez les Saguenéens de Chicoutimi, le défenseur Sébastien Bisaillon (33), des Foreurs de Val-d’Or, Alexandre Picard-Hooper (33), du Drakkar de Baie-Comeau, et Stéphane Goulet (30), des Wildcats.

Mathieu Roy, également du Titan, n’était pas très loin avec 28 réussites.

Barré-Boulet domine aussi la LHJMQ avec huit buts gagnants. C’est énorme. C’est deux de moins que le meneur de la saison dernière, Joey Ratelle, qui en avait réussi 10 en 62 parties. Le hic, c’est que nous sommes encore loin de la mi-saison.

Bref, Barré-Boulet est selon moi le joueur de l’année jusqu’ici avec le gardien Samuel Harvey, des Huskies.

QUÉBEC MISE SUR LE CHOIX DE SAINT-JEAN

Privés de leur choix de première ronde pour l’encan de 2018 (cédé aux Huskies en 2015 lorsqu’ils ont fait l’acquisition de Nikolas Brouillard), les Remparts de Québec font de grands espoirs sur celui de deuxième tour acquis des Sea Dogs.

«S’ils décident de faire un mouvement jeunesse après Noël, c’est sûr que ça va être un bon choix…», a révélé cette semaine le directeur général et entraîneur Philippe Boucher au quotidien Le Soleil.

Notons que ce choix de deuxième tour des Sea Dogs a été obtenu dans le troc qui a fait passer l’Acadien Pierre-Luc Lurette aux Remparts en décembre 2015. Matt Murphy avait pris le chemin inverse vers la Ville portuaire.

UNE RUE SPÉCIALE À FREDERICTON

Vous n’êtes également pas sans savoir que le prochain repêchage de la LHJMQ s’annonce plus que prometteur pour le Nouveau-Brunswick. On peut aisément s’attendre à voir entre sept et neuf patineurs de la province, peut-être même plus, être sélectionnés dans les cinq premières rondes.

Imaginez-vous donc qu’en discutant avec la maman du gardien Ethan Pearson, Lynn Marotte, mercredi matin, j’ai appris que quatre de nos meilleurs jeunes espoirs vivaient sur la même petite rue à Fredericton. Vous avez bien lu: LA MÊME PETITE RUE!!!!

Trois de ces quatre surdoués sont Ethan Pearson, qui malgré son nom anglophone est aussi francophone que vous et moi, Joshua Lawrence, possiblement l’attaquant le plus talentueux du prochain repêchage toutes provinces confondues, et Dawson Stairs, qui n’a aucun lien de parenté avec le joueur de baseball Matt Stairs. Pearson porte les couleurs des Gladiators de la Newbridge Academy, Lawrence joue au Connecticut pour la South Kent Academy et Stairs évolue pour les Riverhawks de Rothesay Netherwood. Il est donc un coéquipier d’Olivier-Luc Haché, rappelé mardi par les Huskies.

À noter que Joshua Lawrence a cependant déjà une entente avec la Boston University qu’il compte rejoindre dès la saison 2020-2021. Vous pouvez quand même parier que certaines équipes de la LHJMQ lui feront les yeux doux dans les prochains mois.

Le quatrième surdoué, qui ne sera toutefois disponible que pour l’encan de 2019, a pour nom Cole Huckins. Et selon certains recruteurs avec qui j’ai récemment discuté, ce grand adolescent de 6 pieds 2 pouces sera l’un des trois premiers joueurs sélectionnés dans deux ans. En passant, il est le neveu de l’ancienne vedette de la Ligue nationale Greg Malone. Il évolue cette saison au Québec avec le Collège Stanstead, le même endroit où jouait il y a quelques années le gardien Frédéric Foulem.

Bref, cette rue de Fredericton pourrait bien un jour, qui sait, passer à l’histoire comme celle qui aura donné quatre beaux talents à la Ligue nationale de hockey.

En passant, cette rue porte déjà le surnom de Hockey Street depuis que les habitants de la capitale provinciale ont appris à quel point elle regorgeait de talent.

LE NEVEU DE GILLES MAROTTE

Pendant ma conversation avec Lynn Marotte, j’ai aussi appris qu’elle était la fille de l’ancien défenseur étoile de la Ligue nationale, Gilles Marotte.

Malheureusement, Gilles Marotte est décédé d’un cancer à l’âge de 60 ans en juillet 2005. Ethan n’a aussi bien dire aucun souvenir de son grand-père puisqu’il n’était alors âgé que de 2 ans.

Il n’empêche que ce serait le rêve d’Ethan de suivre les traces de son grand-papa, bien que son joueur favori est le gardien Jake Allen, des Blues de St. Louis, originaire comme lui de Fredericton.

«C’est sûr que ce serait un rêve. Je n’ai malheureusement jamais vu voir de vidéo de lui puisque la technologie dans son temps n’était pas comme aujourd’hui. Tout ce que je sais c’est qu’il était un défenseur», m’a révélé le jeune Ethan, mercredi, sur l’heure du midi.

Gilles Marotte a porté les couleurs des Bruins de Boston, des Blackhawks de Chicago, des Kings de Los Angeles, des Rangers de New York et des Blues de St. Louis entre 1965 et 1977. Il a disputé 808 rencontres dans la LNH dans lesquelles il a réussi 321 points, dont 56 buts.

Marotte a pris part à un match des étoiles et il a obtenu sa meilleure campagne en 1972-1972 avec les Kings alors qu’il avait compilé 45 points. Il avait également hérité du surnom de Capitaine Crunch en raison de ses retentissantes mises en échec.

Il est aussi passé à l’histoire en 1967 dans la célèbre transaction qui a envoyé Phil Esposito à Boston. Marotte avait pris le chemin inverse vers Chicago.

Personnellement, je me souviens fort bien d’avoir possédé plusieurs cartes de hockey de Gilles Marotte dans l’uniforme des Kings, des Rangers et des Blackhawks. Les francophones qui évoluaient ailleurs qu’avec le Canadien retenaient toujours mon attention.

D’AUTRES NOUVELLES DES GLADIATORS

Parlant d’Ethan Pearson, il a été choisi, de même que sept autres de ses coéquipiers, afin de prendre part au week-end des étoiles de la East Coast Elite League (7-10 décembre), un circuit composé uniquement d’équipes en provenance d’écoles préparatoires.

Outre Pearson, on retrouve les arrières Nicholas Savoie, Kyle Lynch, Brandon Casey et Jack Taylor, ainsi que les attaquants Alexandre David, John Beers et Alex Arsenault. Olivier Filion en sera de plus l’entraîneur. Malheureusement, Arsenault devra rater le rendez-vous en raison d’une fracture à un pouce.

Par ailleurs, Olivier Filion m’a expliqué pourquoi son équipe brillait par son absence au récent Monctonian. Selon l’entraîneur des Gladiators, les Flyers de Moncton ne lui auraient pas pardonné de leur avoir chipé quelques talents, dont bien sûr le défenseur Nicholas Savoie.

«Ce n’est pas juste de pénaliser les jeunes par vengeance et nous espérons que le Monctonian va nous inviter l’an prochain, m’a mentionné Filion en entrevue la semaine dernière. Je sais que des recruteurs sont allés voir les dirigeants du tournoi pour se plaindre de notre absence. Ils s’attendaient à voir nos joueurs dans ce tournoi. Je me suis laissé dire que les dirigeants regrettaient maintenant leur décision. Je crois qu’il serait temps de s’asseoir et de régler nos différends. Les jeunes n’ont pas à souffrir de ces chicanes.»

Heureusement, les recruteurs de la LHJMQ auront l’occasion de voir les Gladiators à l’oeuvre pendant le Ice Jam de Halifax qui aura lieu du 11 au 14 janvier.

L’ANECDOTE DU JOUR

L’anecdote d’aujourd’hui m’a été racontée par Charles Bergeron, qui est le seul hockeyeur à avoir porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst, des Wildcats de Moncton et des Sea Dogs de Saint-Jean, sans oublier les Aigles Bleus de l’Université de Moncton au niveau universitaire. Bref, il est aujourd’hui un Acadien d’adoption.

Charles est aussi un drôle de moineau qui a toujours de bonnes histoires à raconter. Celle que vous vous apprêtez à lire remonte à l’époque où il évoluait pour les Sea Dogs. À quelques jours en fait avant la transaction qui le faisait passer au Titan.

Mécontent de son sort avec les Sea Dogs, comme plusieurs autres joueurs de l’équipe d’ailleurs, Bergeron avait fait savoir à l’organisation qu’il souhaitait une transaction.

Peu avant le congé de Noël, Bergeron apprend qu’il passera au Titan aussitôt que la période des transactions ouvrira le 18 décembre. Le hasard a toutefois voulu que les Sea Dogs accueillent le Titan au Harbour Station le 16 décembre. Au départ, Bergeron, qui connaissait déjà son sort, ne voulait rien savoir de se rapporter au Titan. Il a même songé un temps à se joindre à un club junior AAA du Québec.

J’ouvre ici une parenthèse afin de laisser Bergeron apporter une précision. «Je vous juste te dire que je suis finalement content d’être allé à Bathurst compte tenu de tout ce que j’ai vécu depuis au Nouveau-Brunswick», dit-il en riant.

Bref, Bergeron affronte le Titan même s’il sait qu’il sera l’un des leurs deux jours plus tard. Comme il a toujours eu une certaine facilité à jouer physique contre les représentants d’Acadie-Bathurst, il promet de se gâter une dernière fois contre eux avec les coups d’épaule. Il tenait surtout à laisser un bon souvenir aux partisans des Sea Dogs qui aimaient son intensité.

Bergeron fera plus que tenir sa promesse. Pendant le match, il y alla de plusieurs solides mises en échec, dont l’une qu’il n’hésite pas à qualifier comme étant parmi les plus spectaculaires de sa carrière.

Alors qu’il rôdait près du banc du Titan, il voit l’occasion d’en donner une grosse en ciblant Éric Faille. C’est à la grande joie des partisans qu’il envoie planer Faille, alors une verte recrue, directement sur le banc de ses futurs coéquipiers. C’est d’ailleurs en partie à cause de cette mise en échec qu’il a finalement décidé de se joindre au Titan.

«Quand les séries éliminatoires sont arrivées, l’entraîneur John Chabot a décidé de faire jouer des vidéos de motivation qui comprenaient les meilleurs moments de la saison. Et voilà que je vois ma fameuse mise en échec dans la vidéo. C’était quand même drôle de me voir dans l’uniforme des Sea Dogs dans une vidéo de motivation du Titan», se souvient-il.

Et le pauvre Éric Faille dans tout ça? Comment s’en est-il sorti après son vol plané?

«J’ai taquiné longtemps Éric avec ça. Je ramenais cette histoire même avec les Aigles Bleus, où nous avons encore une fois été des coéquipiers. Pour dire vrai, je suis chanceux qu’il n’était qu’une recrue quand je l’ai frappé. Parce qu’ensuite, je ne suis pas certain que j’aurais été assez rapide pour le faire», lance-t-il en riant aux éclats.

Charles Bergeron termine son histoire en me confiant qu’il était d’autant plus fier d’être passé au Titan que l’équipe avait laissé aller Patrick Bordeleau, qui a pourtant atteint la Ligue nationale avec l’Avalanche du Colorado, afin de lui faire une place comme joueur de 20 ans.

Être préféré à un futur joueur de la Ligue nationale, faut quand même le faire selon lui. Sacré Bergy!

C’EST ARRIVÉ UN 1ER DÉCEMBRE

Le 1er décembre 1999, au Centre 200 de Sydney, l’Acadien Dominic Noël inscrit le but vainqueur en prolongation face au Titan dans un gain de 4 à 3. Il a ainsi terni la brillante remontée du Titan qui avait réussi trois buts sans riposte au dernier tiers pour créer l’égalité. Trois buts qui sont d’ailleurs venus du bâton du même joueur, Mathieu Benoit.

Le 1er décembre 2000, grâce au tour du chapeau du Russe Alex Matieroukhine mais surtout en raison du but de Samuel Séguin en prolongation, le Titan l’emporte 6 à 5 devant leurs partisans face aux Olympiques de Gatineau. Devinez qui a réussi le but des Olympiques pour forcer la prolongation? Un petit indice, c’est un bonhomme très connu en Acadie. Eh bien oui, il s’agit du regretté Roberto Bissonnette qui finira d’ailleurs par porter les couleurs du Titan la saison suivante.

Le 1er décembre 2001, Adam Russo effectue 35 arrêts et Antoine Bergeron enfile l’unique but du match dans un gain de 1 à 0 du Titan face aux Mooseheads de Halifax. Parmi les joueurs des Orignaux, il se trouvait un certain Christian Brideau, de Tracadie, qui en était alors à ses premiers coups de patin dans la LHJMQ.

LES ANNIVERSAIRES DE LA PROCHAINE SEMAINE

Aujourd’hui, vendredi, l’ex-attaquant des MAINEiacs de Lewiston et des Sea Dogs, Ryan Murphy, de Fredericton, a 33 ans.

Dimanche, Daniel Del Paggio, qui a porté les couleurs des Sea Dogs et des Olympiques, aura 21 ans.

Lundi, les anciens du Titan Yann Joseph, Benoit Paris et Raphaël Lafontaine auront respectivement 37, 34 et 23 ans. L’ex-super vedette des Wildcats, Sébastien Roger, aura pour sa part 39 ans. Un autre ancien des Wildcats, Scott Trask, franchira quant à lui le cap des 25 ans.

Mardi, l’Acadien de Shippagan Samuel Paquet, qui a porté les couleurs des Saguenéens et des Screaming Eagles, célébrera son 39e anniversaire de naissance. Nathan Beaulieu, de Quispamsis, aura lui aussi droit à son gâteau d’anniversaire. L’ancien des Sea Dogs et du Canadien de Montréal, désormais avec les Sabres de Buffalo, aura 25 ans.

Mercredi, ce sera au tour de l’ancien des Phoenix et des Sea Dogs, Ryan Chiasson, de Shediac, de se faire chanter bonne fête. Il aura 21 ans.

Enfin, jeudi, l’ancien des des Voltigeurs de Drummondville, actuelle vedette des Flyers de Philadelphie et copropriétaire du Titan, Sean Couturier, de Bathurst, soufflera ses 25 bougies.

Bon anniversaire les gars!

LA QUESTION DU JOUR

Pendant la saison 1999-2000, quatre joueurs sont parvenus à atteindre le plateau des 60 buts dans la LHJMQ. Trois d’entre eux sont Brad Richards, Simon Gamache et Ramzi Abid. Qui est l’autre?

A. Antoine Vermette

B. Dmitry Afanasenkov

C. Mathieu Benoit

D. Éric Chouinard

E. Marc-André Thinel

F. Jonathan Roy

Réponse à la dernière question: Beau Prokopetz.