William Basque tente de se remettre d’une blessure très douloureuse

Privé un joueur de hockey de ses deux ou trois matchs hebdomadaires c’est comme retirer injustement la petite voiture favorite à un enfant en train de s’amuser dans son bloc de sable. C’est insupportable. William Basque, qui venait d’entamer sa deuxième campagne avec les Olympiques de Gatineau, est privé de son sport favori depuis déjà deux mois. Pour un joueur de hockey, c’est une éternité.

Le samedi 30 septembre, devant plus de 11 000 spectateurs au Centre Vidéotron de Québec, la partie n’est vieille que de sept minutes et une vingtaine de secondes quand Basque, qui venait d’appliquer les freins afin de récupérer une rondelle libre, se fait frapper par derrière par le défenseur Christian Huntley, des Remparts.

Le hockeyeur de Tracadie pique tête première dans la bande et se tort immédiatement de douleur. Le verdict: une dislocation du coude gauche.

Pire encore, comme le personnel médical des Remparts s’est avéré dans l’incapacité de lui replacer sur place les os de son coude, c’est seulement à l’hôpital qu’il a pu être enfin libéré de sa douleur extrême.

Basque peut le certifier, il y a plein de choses dans la vie qui sont plus amusantes que de souffrir le martyre devant des milliers de personnes.

«Ç’a fait mal, assure-t-il. Surtout que les ligaments étaient également déchirés. C’est la première fois de ma vie que je rate du hockey en raison d’une blessure. Et ça, je peux te dire que ce n’est pas le fun.»

Au lendemain du match, Huntley s’en voulait beaucoup pour son geste. Il s’est d’ailleurs confié au quotidien Le Soleil à ce sujet.

«Dieu merci, sa blessure a été limitée à son coude. Mais le fait demeure que j’ai été imprudent et que j’ai manqué de respect face un adversaire. Je me sens très mal dans ma peau. Je ne suis pas un joueur salaud. Je ne voulais pas blesser mon rival. Rien n’excuse mon geste même si j’ai probablement effectué le même jeu cinq cents fois depuis le début de ma carrière dans la LHJMQ. Ces autres actions n’avaient pas eu de conséquences (graves) pour mes adversaires», avait fait savoir le Néo-Écossais au Soleil.

Huntley écopera néanmoins d’une suspension de sept matchs. Malgré tout, l’Acadien n’en veut pas à son adversaire.

«C’est moi qui a été malchanceux, souligne-t-il. C’est arrivé dans le feu de l’action. C’est sûr que ça aurait pu être évité, mais je suis convaincu qu’il ne voulait pas me blesser. Il (Huntley) a même demandé à mon coéquipier Darien Kielb, qui jouait avec les Remparts la saison dernière, de me présenter des excuses. Au moins, il a eu une pensée pour moi.»

Basque, qui a heureusement pu éviter l’opération, croyait au départ qu’il raterait deux mois d’action. Tout indique qu’il lui faudra au mieux un autre mois avant de reprendre sa place dans l’alignement.

«Je viens juste de recommencer à patiner en solitaire, mentionne-t-il. Ç’a plutôt bien été même si au début j’avais le souffle court et les jambes molles. Je ne sais pas encore quand je vais pouvoir jouer prendre des lancers, mais je peux te dire que j’ai hâte de toucher à la rondelle.»

«Mon coude est correct et la flexibilité s’en vient bien, même si certains mouvements font mal. Mais ça, c’est normal. Pour l’instant, tout ce que je peux faire avec mon bras, ce sont des exercices avec des élastiques. Il faut que je place le moins de pression possible sur mon coude. Actuellement, j’ai un bras plus petit que l’autre. Le droit a l’air de celui de Popeye à comparer», affirme-t-il avec humour.

Basque dit avoir grandement apprécié les conseils de son ancien coéquipier Vincent Milot-Ouellet, qui évolue cette saison avec les Saguenéens de Chicoutimi. Les deux joueurs ont gardé le contact.

«Pour moi, comme il s’agissait de ma première blessure, la situation était loin d’être évidente. Heureusement, Vincent m’a aidé à passer au travers. Il comprenait fort bien par quoi je passais puisqu’il l’a vécu la saison dernière quand il s’est fracturé le poignet», raconte Basque, qui dit avoir passé trois semaines à Tracadie en octobre.

D’ici à ce qu’il puisse s’entraîner avec ses coéquipiers, Basque entend mettre les bouchées doubles afin d’être dans une condition physique maximale.

«Je vois ça comme si je me préparais pour le camp d’entraînement. Je veux arriver le plus en forme possible. Je ne suis pas inquiet, je sais que ma place est là dans l’équipe. Les Olympiques ont hâte que je revienne au jeu. Ça ne devrait pas prendre trop de temps avant que je retrouve ma game shape», révèle l’attaquant âgé de 18 ans.