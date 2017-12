Hockey masculin: les Aigles Bleus respirent un peu mieux

L’équipe masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton n’a pas connu un grande première moitié de saison 2017-2018. Mais la victoire de vendredi aux dépens des Tigers de l’Université Dalhousie permet à tout le monde de respirer un peu plus à l’aise dans le camp du Bleu et Or.

Cet important gain de 6 à 1 donne à l’équipe de Judes Vallée (3-13-2= 8 points) une priorité de trois points sur ses rivaux néo-écossais (2-15-1= 5 points) en sixième position du classement du Sport universitaire de l’Atlantique et la dernière place qui donne accès aux séries éliminatoires.

L’Acadien Robbie Graham a été le grand architecte de ce triomphe avec un tour du chapeau. Alexis Roy, Samuel LeBlanc et Jean-François Plante ont réussi les autres filets des gagnants.

Jackson Playfair a privé Alexi Thibaudeau d’un jeu blanc en troisième période, mais il était déjà beaucoup trop tard pour les Tigers.

«On était prêt pour cette partie. On a marqué tôt dans le match et on a eu une grosse première période (avec trois buts)», note l’entraîneur des Aigles Bleus.

«(Robbie) Graham a joué tout un match et il a marqué des gros buts. Le gardien Alexi Thibaudeau a aussi réussi des arrêts clés dans des moments importants», ajoute Judes Vallée.

L’histoire a toutefois connu des ratées samedi soir, dans une défaite de 5 à 2 contre les X-Men de l’Université St. Francis Xavier (15-1-2= 32 points).

Matt Needham (un doublé), Adam Stevens, Cole MacDonald et Mark Tremaine ont enfilé les buts des vainqueurs. Marc-Anthony Therrien et Robbie Graham ont riposté.

Les Aigles Bleus ont réduit l’écart à un seul but en troisième période (3 à 2), mais n’ont jamais pu créer l’égalité.

«Les gars ont travaillé jusqu’à la fin», indique d’ailleurs Judes Vallée.

«On a quand même remporté deux de nos quatre dernières parties avant la pause et on a bien joué contre les meilleures équipes de la ligue. Cette bonne séquence va nous faire du bien», ajoute-t-il.

Le gardien du Bleu et Or avait aussi le goût d’être positif après ces deux bonnes performances.

«Plus tu joues de parties, mieux tu te sens. Je suis de plus en plus confortable et aussi plus en confiance, note Alexi Thibaudeau. On a montré qu’on est capable de jouer avec les meilleures équipes si on joue pendant 60 minutes. Je suis heureux de la progression de l’équipe.»

L’U de M reprendra ses activités le mercredi 3 janvier, en accueillant les Huskies de l’Université Saint Mary’s.

De son côté, la formation féminine s’est offert un blanchissage de 4 à 0 face aux Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, samedi à Edmundston, lors d’une rencontre hors-concours.

Katryne Villeneuve a dirigé l’attaque des gagnantes avec deux buts.

Gabrielle Saulnier et Janie Poitras ont aussi ajouté leur grain de sel, alors que les deux gardiennes de l’U de M (Gabrielle Forget et Émilie Arsenault) ont repoussé les 20 rondelles dirigées vers elles.

Les spectateurs présents au Centre Jean-Daigle samedi ont pu voir évoluer deux joueuses de la région, soit Brittany Poitras (16) et Janie Poitras (22), originaires de Saint-André.

La bande à Denis Ross disputera sa prochaine rencontre le mardi 2 janvier, alors que les Tommies de l’Université St. Thomas seront de passage à l’aréna J.-Louis-Lévesque.