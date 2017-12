Le Titan donne une leçon d’unités spéciales aux Wildcats

Antoine Morand (88) et Dawson Theede (15), du Titan d’Acadie-Bathurst, ont foncé vers le filet des Wildcats de Moncton protégé par le gardien Mark Grametbauer et les défenseurs Jonathan Aspirot (18) et Jacob Arsenault (4). - Collaboration spéciale: Emmanuelle Parent

Les unités spéciales font foi de tout dans le hockey d’aujourd’hui et le Titan d’Acadie-Bathurst nous en a donné une autre belle preuve dimanche, au Centre régional K.-C.-Irving.

Trois buts consécutifs en avantage numérique ont permis à la troupe de Mario Pouliot de briser une égalité de 2 à 2 et de voguer vers un triomphe de 6 à 3 sur les Wildcats de Moncton, devant 1859 amateurs.

Le capitaine Jeffrey Truchon-Viel a pris les choses en mains avec un tour du chapeau (ses 13e, 14e et 15e). Ethan Crossman (10e), Noah Dobson (3e) et Jordan Maher (9e) ont réussi les autres filets des gagnants. Julien Tessier (7e et 8e) et Jeremy McKenna (16e) ont riposté pour les visiteurs.

Il s’agissait d’un deuxième gain de suite pour le Titan (17-8-5= 39 points), alors que les Wildcats (13-14-3= 29 points) encaissaient un huitième échec consécutif.

Il va sans dire que le ton et le discours des deux entraîneurs étaient sensiblement différents après la rencontre.

«J’ai aimé la façon dont nous avons joué à cinq contre cinq, a raconté Mario Pouliot. Nous avons bien protégé la rondelle et nous avons passé beaucoup de temps dans leur zone. On voulait jouer profondément dans leur territoire et c’est ce que nous avons fait.»

Le pilote s’est évidemment attardé sur le travail de ses unités spéciales.

«Notre jeu en désavantage numérique a été excellent. Nous avons quand même eu sept punitions. À un moment donné, je pense que les arbitres ont été durs avec nous.»

L’entraîneur-chef du Titan affirme que le match a été plus serré que ne l’indique le pointage.

«Je pense que les Wildcats se sont présentés et ils ont joué avec intensité, même s’ils étaient dans un troisième match en trois soirs et qu’il leur manquait (Mika) Cyr. Ils ont utilisé leur vitesse et ils ont été dangereux sur plusieurs contre-attaques.»

Pouliot a également salué le boulot de son capitaine, qui a encore une fois mené sa troupe.

«Deux de ses trois buts, ce sont des filets à la Jeffrey Viel. Son premier but a été marqué sur un retour et je pense que pour son troisième, il a marqué à sa troisième tentative. C’est un gros bonhomme qui va au filet et quand il se positionne là, il est très solide et très difficile à tasser. C’est là qu’il est à son meilleur.»

Chez les Wildcats, on était déçu du résultat, mais pas de l’effort.

«Les gars se sont présentés et ils ont donné tout ce qu’ils avaient. On a joué un bon match, mais les trois buts en avantage numérique du Titan ont été clairement la différence. Je pense que nous avons eu l’avantage à cinq contre cinq», a mentionné Darren Rumble.

L’entraîneur-chef a reconnu que la mauvaise séquence commence à peser lourd sur les épaules de tout le monde. Mais il ne perd pas espoir.

«On va continuer à batailler jusqu’à tant qu’on puisse sortir de cette mauvaise passe. Je suis convaincu que de meilleurs moments nous attendent», affirme-t-il.

«Tous les joueurs ont cette équipe à coeur et ils veulent faire la différence, peut-être parfois un peu trop. Tout ce dont on a besoin, c’est d’une bonne victoire. Ça va replacer bien des choses.»