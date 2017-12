Wildcats: une autre blessure pour Mika Cyr

Voir arriver Mika Cyr au Colisée avec un bras dans une écharpe, ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour les Wildcats de Moncton. Après tout, le patineur acadien vient au 17e rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ.

Le côté positif, c’est que sa blessure au «haut du corps» ne semble pas trop grave.

En fait, le joueur âgé de 18 ans estime qu’il devrait être de retour dans l’alignement d’ici une ou deux semaines.

«C’est une très longue saison et pas mal de monde vont avoir des blessures en cours de route, raconte-t-il. Certaines sont plus graves que d’autres et, heureusement, la mienne ne l’est pas tant que ça. Je devrais être de retour sur mes patins assez vite.»

Sa blessure est survenue vendredi soir contre les Screaming Eagles du Cap-Breton au Colisée. Il a immédiatement pris le chemin de l’hôpital pour passer des tests plus poussés. Le résultat est encourageant.

«Il n’y a pas de fracture, c’est surtout un cas de précaution pour le moment», affirme le joueur originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska.

Celle blessure survient à un bien mauvais moment puisque l’athlète de 5 pieds 9 pouces et de 175 livres connaissait les meilleurs moments de sa jeune carrière. En 28 rencontres, il présente une fiche de 15-14=29.

Le joueur de centre évolue au sein du premier trio des Wildcats en compagnie de Jeremy McKenna et de Jakob Pelletier.

«C’est sûr que c’est frustrant. J’ai eu pas mal de blessures dans le passé. Mais je ne dois pas laisser le négatif l’emporter. Je veux rester positif dans tout ça. Je dois encore être là pour mes coéquipiers, avance Cyr. Quand je vais revenir, je vais juste continuer où j’avais laissé. Je ne pense pas que le fait de rater quelques parties va avoir une grosse influence sur ma saison.»

Il va sans dire que l’entraîneur-chef Darren Rumble faisait la baboune quand il a été invité à commenter la blessure à son joueur étoile. Le pilote devra trouver une façon de remplacer un gars qui portait plusieurs chapeaux sur la glace.

«On devra trouver une façon de marquer des buts sans lui, bougonne-t-il. Mais c’est vrai qu’il est une grosse partie de notre attaque. D’autres joueurs devront prendre la relève jusqu’à son retour. On perd un gros joueur. On perd son talent pour patiner avec la rondelle, son habileté de diriger le jeu de puissance et tout ça. Il joue des minutes très importantes pour nous.»

Rumble aurait pu ajouter que cette blessure le force à jongler avec ses trios, ce qui n’est jamais très bon pour la chimie et la cohésion du groupe.