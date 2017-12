Boxe: Annie Mazerolle fait plaisir à ses partisans

Annie Mazerolle (5v, 3d) a fait plaisir à ses partisans, samedi soir, en savourant une victoire par décision unanime devant la Mexicaine Martha Patricia Lara Gaytan (11v, 8d).

L’Acadienne de Saint-Ignace était évidemment fière de sa performance.

«Je m’attendais à un bon combat et c’est ce qu’elle (Gaytan) m’a donné. Ça n’a pas été un combat facile», affirme-t-elle.

«J’ai tenté de la mettre au tapis à quelques reprises, mais elle est restée debout. Je sais quand même que je lui ai fait mal. J’ai senti qu’elle a eu les jambes molles à quelques reprises. Elle ne m’a jamais fait mal. En fait, elle ne m’a pas frappée trop souvent. Je n’ai aucune marque au visage. Malgré tout, je ne voulais pas trop m’exciter. Cette fille a tenu debout devant des boxeuses qui sont parmi les meilleures au monde et je voulais m’assurer d’avoir l’énergie nécessaire pour me rendre jusqu’au bout des six rondes. Ma stratégie était d’être combative mais pas trop», explique-t-elle.

Mazerolle veut maintenant s’accorder une période de repos avant de reprendre l’entraînement en vue de l’année 2018 qui s’annonce importante. L’Acadienne âgée de 33 ans aimerait bien affronter l’une de quatre Américaines qui se trouvent actuellement devant elle au classement mondial des poids lourds. Il s’agit de Carlette Ewell, Sonya Lamonakis, Laura Ramsey et Sonja Fox.

«Je n’ai aucune préférence. Je suis prête à prendre celle qui va accepter de m’affronter, mentionne Mazerolle. Nous avons reçu d’autres offres, mais il faut être intelligent. C’était seulement mon deuxième match de six rondes en carrière et je veux faire au moins un ou deux combats de huit rondes avant de penser à en livrer un de 10.»

«Je dois aussi décider si je vais continuer chez les poids lourds ou me diriger chez les mi-moyens (168 livres et moins). Si je reste chez les lourds, il va me falloir à un moment donné affronter des filles qui auront de 35 à 40 livres de plus que moi. Honnêtement, je penche plutôt vers une catégorie de poids plus petite.»

Son chemin pourrait de plus croiser sous peu celui de l’Ontarienne Claire Hafner, avec qui Mazerolle a déjà livré deux combats. Les deux combattantes ont une victoire chacune contre l’autre.

«Nous allons bien finir par nous affronter, mais je sais que c’est moi la meilleure des deux», ajoute-t-elle.