Boxe: un premier champion canadien au N.-B. depuis 2015

Nathan Millier est devenu le nouveau monarque des poids moyens de la Canadian Professional Boxing Council (CPBC) en défaisant le tenant du titre Adam Green, samedi soir, au club Lions de Moncton. C’est l’arbitre, après avoir consulté le médecin, qui a pris la décision d’arrêter le combat avant le septième engagement.

Millier (11v, 2d, 2n), qui n’a concédé qu’une seule ronde à Green (14v, 8d), soit la quatrième, avait dans un premier temps envoyé son adversaire au tapis pour un compte de huit au cinquième engagement.

Avec cette victoire, le boxeur d’Elsipogtog devient le premier champion canadien du Nouveau-Brunswick depuis Brandon Brewer en 2015.

«Ç’a été une soirée réussie, révèle le nouveau roi de la division. Je me considère chanceux d’avoir remporté le titre canadien dans ma province. Mes frères et sœurs micmacs de partout dans les Maritimes, de même que la famille acadienne, m’ont soutenu du début à la fin.»

«Stratégiquement, je savais que mon endurance allait m’aider. Mes jambes étaient fortes et j’étais à l’aise sur le ring. Adam m’a surpris avec son plan de match. Il a tenté régulièrement de se coller à moi, mais j’ai brisé chaque attaque. C’était tout de même un adversaire difficile, mais j’avais la jeunesse de mon côté. J’étais prêt pour ce combat, tant physiquement que mentalement», affirme le boxeur âgé de 26 ans.

«Ce titre m’ouvre bien sûr de nouvelles possibilités et j’ai hâte de voir où ça va me mener. Tout est cependant une question de timing. C’est à moi à choisir les bonnes chances au bon moment. J’attends néanmoins avec impatience mon prochain combat. Mon équipe et moi allons étudier dès maintenant les offres», mentionne-t-il.

Dans les prochaines semaines, Millier entend toutefois se concentrer sur la mise en place d’un gymnase de boxe dans sa communauté d’Elsipogtog.

Revers de Cameron

Par ailleurs, Robbie Cameron (6v, 6d), de Dalhousie, s’est fait passer le K.-O. par le Montréalais Samuel Vasquez (1v, 1d) dès le premier assaut.

Cameron n’a jamais été dans le coup devant la vitesse et la force de frappe de Vasquez. Il a d’ailleurs subi un compte de huit dès les premiers instants du combat.

«Le week-end n’a certainement pas été comme je l’avais planifié, indique l’athlète âgé de 35 ans, visiblement déçu. Mon adversaire a changé deux fois en quelques jours. J’ai seulement su lors de la pesée, vendredi, que j’affrontais ce gars de Montréal.»

«Je devais affronter un Mexicain (Arturo de la Cruz) mais je me suis finalement retrouvé devant quelqu’un de complètement différent. Ce gars-là (Vasquez) était assurément de beaucoup supérieur au Mexicain, ou encore à Jonah (Arbuckle) qui devait être mon premier adversaire. Il était rapide et il cognait vraiment fort», raconte Cameron.

«Pour être honnête, je me sens comme si le promoteur (Ian MacKillop) m’avait bafoué. Il m’a dit que Vasquez n’avait qu’une fiche de 0-1 et qu’il n’était pas très bon. Je lui ai demandé quoi d’autre il savait de lui et il ne m’a rien dit. Ce n’est qu’après le combat que j’ai découvert que Vasquez avait livré plus de 40 combats chez les amateurs et qu’il avait une excellente fiche. Il n’en reste pas moins que c’est moi qui a accepté ce combat. Je n’aurais probablement pas dû, mais je vais vivre avec ça et apprendre de cette expérience», ajoute Cameron.

Dans les combats préliminaires, Tom Vautour, de Saint-Jean, a défait le Néo-Écossais Mohammed Debbagh par décision partagée, alors que Stephen Clement et Darren Fletcher se sont livrés un verdict nul.