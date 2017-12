Senior Nord-Est: les Stallions sur le point de renaître?

La saga des Stallions de Montague n’est pas encore terminée, loin de là. Comme le phoenix, l’équipe de l’Île-du-Prince-Édouard semble sur le point de renaître de ses cendres. À moins que…

Même si on sait que tout peut changer très rapidement dans le hockey senior, tout semble indiquer que le propriétaire Tom Walker serait sur le point de céder le contrôle de son équipe à un autre groupe de propriétaires.

Ce qu’on sait pour le moment, c’est que ce groupe (qui comprend un parent d’un joueur et la ville de Montague) a déposé une offre officielle au propriétaire actuel. On dit même que le dossier pourrait débloquer dès mardi.

Le président de la Ligue de hockey Nord-Est, Roger Brun, se dit optimiste de voir les Stallions poursuivre l’aventure dans son circuit.

«Les gens de la ville de Montague sont en contact avec nous et avec monsieur Walker et je sais qu’ils veulent garder l’équipe. Mais ce n’est plus dans nos mains. Nous avons pris une décision et nous l’avons envoyée à tous les partis», explique-t-il.

Les autorités du circuit senior Nord-Est avaient signifié leur intention de dissoudre l’équipe et de disperser les joueurs des Stallions dans les autres formations par le biais d’un repêchage spécial. Mais ce plan a été mis sur la glace pour laisser le temps au nouveau groupe de propriétaires de s’organiser.

Hockey Nouveau-Brunswick et Hockey Île-du-Prince-Édouard ont donné jusqu’à vendredi aux différentes partis impliqués pour en arriver à une entente.

«J’ai vu un courriel de Tom Walker qui semble indiquer qu’une transaction est imminente. Je n’en sais pas beaucoup plus, mais je sais qu’ils essaient de sauver l’équipe», mentionne Roger Brun.

Dès que le sort des Stallions sera connu, la Ligue de hockey senior Nord-Est devra repenser son calendrier pour le reste de la saison.

«Si Montague n’est pas de retour, l’horaire reste pareil et on élimine les parties des Stallions. On ajoutera simplement les parties qui ont été annulées s’ils restent», indique le président.

Les prochaines heures auront aussi un impact sur la série deux de trois que doit disputer Montague aux Hawks d’Elsipogtog pour obtenir le droit de représenter le circuit senior Nord-Est au tournoi de la Coupe Allan (le championnat canadien de hockey senior). à Rosetown, en Saskatchewan.

Ces rencontres auront lieu à la fin de janvier à Bouctouche.

«Si Montague n’est plus dans la ligue à ce moment-là, c’est certain qu’on pourra faire des parties pendant ce week-end et jouer les rencontres qui ont été annulées», mentionne Roger Brun.

Sauf qu’on sent dans sa voix qu’il souhaite ardemment voir les Stallions de Montague survivre.

«C’est sûr que pour nous, quatre équipes, c’est l’idéal. On en vise six, mais on va y aller une étape à la fois. Je pense qu’on s’en va dans cette direction-là, mais on n’y va pas vite.»