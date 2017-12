2017: une année mémorable pour le Demi-marathon de l’Acadie

Le 362e Demi-marathon de l’Acadie a réuni 46 coureurs dimanche à Tracadie. Cette année, 396 différents coureurs ont franchi au moins une fois la ligne d’arrivée de cette course qui a fêté ses 30 ans en octobre dernier. C’est 15 coureurs de plus que l’an dernier.

«Le nombre de coureurs nous importe; mais ce qui nous importe encore plus c’est les dividendes que chacun en retire. Chacun de ces coureurs a dû investir temps et effort pour pouvoir atteindre la forme physique exigée pour pouvoir compléter cette épreuve. En retour, chaque athlète, podium ou pas, s’en retournera chez-lui ou chez-elle avec un sentiment d’avoir accompli un exploit et d’appartenir à un groupe spécial. Sans doute, ils ou elles retourneront avec un corps meurtri mais en santé et avec l’esprit rempli de nouveaux défis. C’est l’essentiel de cette belle course!», mentionne l’un des organisateurs, Donald Wade.

Stéphane Boudreau et Sylvain Arseneau se sont livrés une belle bataille jusqu’à la toute fin. – Photo: Club de course Chaleur

Nathalie Thériault Roy en est un bon exemple; elle a reçu sa plaque pour commémorer son 50e Demi-marathon de l’Acadie sous les applaudissements de ses amis et de sa famille. Nathalie avoue que sans le Demi-marathon de l’Acadie, elle n’aurait probablement pas atteint tous ces sommets. Sur sa plaque est inscrit: «Elle croyait qu’elle pouvait, alors, elle l’a fait.»

Il est de même pour les coureurs qui se sont mérités un podium lors de cette course. En première place au classement général, on retrouve premier Stéphane Boudreau, de Caraquet, avec un chrono de 1 :23 :19, suivi de très près par Sylvain Arseneau, de Petit-Rocher, en 1:23:31, et en troisième position par Mathieu Fortin, de Caraquet, en 1:25:50.

Du côté féminin, la première à franchir la ligne d’arrivée fut Nathalie Thériault-Roy de Beresford avec un temps de 1:39:10, suivi de Nathalie Guérette Pelletier de Petit-Rocher Ouest et de Silvia Antuna de Tracadie avec un temps de 1:48:09.

Le top dix a été complété par Sébastien Poirier de Tracadie, 1:28:32, son meilleur temps à cette course, Jonathan Legault de Dieppe, 1:30:36, Gaétan Chiasson de Caraquet, 1:32:05, lui aussi son meilleur chrono à cette course, Ivan Goguen de Saint-Jean, 1:32:15, Patrick Haché de Tracadie, 1:33:38, Eric Belley de Burton, 1:34:56, Maurice Vienneau d’Halifax, 1:36:14.

Quatorze femmes ont pris le départ. Quatre nouveaux coureurs ont complété le parcours avec succès; il s’agit d’Ivan Goguen, Michiko et Mayumi Takatsuka de Caraquet et de Marie-Soleil Levesque de Haut-Lamèque.

La prochaine course aura lieu le dimanche 7 janvier prochain.