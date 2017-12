Défi mondial junior A: Francis Thibeault et Logan Johnston choisis

Francis Thibeault, des Tigres de Campbellton, a déjà porté les uniformes du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton. - Archives

Francis Thibeault est un joueur de hockey on ne peut plus comblé. Le défenseur des Tigres de Campbellton s’est taillé un poste au sein d’Équipe Canada Est pour le Défi mondial junior A qui prendra l’affiche du 10 au 16 décembre, au RECC Arena de Truro, en Nouvelle-Écosse.

L’Acadien de Val-d’Amour est d’ailleurs l’un des deux seuls représentants du circuit des Maritimes (MHL) à avoir été sélectionné, l’autre étant l’attaquant originaire de Campbellton Logan Johnston, du Blizzard d’Edmundston.

«C’est une fierté et un honneur de faire partie des 20 meilleurs joueurs junior A dans l’est du pays, affirme Thibeault, qui a pris part à un camp de cinq jours à Toronto. Il s’agit d’un tournoi international et, pour moi, c’est une belle occasion pour me faire voir.»

Thibeault, qui montre un dossier de trois buts et six passes pour neuf points en 22 rencontres avec les Tigres, dit ignorer quel rôle entend lui donner l’entraîneur Patrice Bosch pendant le tournoi.

«J’ignore encore comment je serai utilisé, dit-il. Il (Bosch) m’a fait jouer à toutes les sauces pendant le camp. Par contre, j’ai surtout évolué en compagnie de l’Ontarien Matthew Kellenberger.»

À savoir si l’Acadien âgé de 19 ans voit ce tournoi comme une chance d’attirer l’attention d’un club de la LHJMQ, il répond de façon évasive.

«Mmm… Je ne le sais pas, confie-t-il, comme s’il était surpris par la question. Même si je n’ai pas fermé la porte à la LHJMQ, ce n’est pas ça qui est l’objectif. Je suis venu ici avec l’unique idée de faire le club. J’adore jouer à Campbellton. Nous avons une bonne équipe et c’est là que j’aimerais terminer la saison.»

Thibeault a disputé 88 matchs dans la LHJMQ avec le Titan d’Acadie-Bathurst et les Wildcats de Moncton au cours des trois dernières saisons.

Logan Johnston, du Blizzard d’Edmundston, sera un des capitaines adjoints d’Équipe Canada Est. – DigiPhoto

De son côté, Logan Johnston est déjà garanti d’un poste important au sein d’Équipe Canada Est. Pour l’attaquant du Blizzard, il s’agira d’une deuxième participation consécutive au Défi mondial. Il y a un an, il a aidé l’équipe à mettre la main sur la médaille d’argent.

«L’entraîneur veut que je sois un leader en raison de mon expérience acquise l’an dernier. Il m’a d’ailleurs nommé adjoint au capitaine. Il veut que j’apporte de l’énergie et que je prêche par l’exemple», indique l’ancien porte-couleurs des Phoenix de Sherbrooke et des Wildcats de Moncton.

Johnston totalise 30 points (10-20) en 23 rencontres avec le Blizzard, ce qui le place au cinquième rang des meilleurs pointeurs de la MHL.

Trois autres joueurs des Maritimes ont pris part au camp de sélection mais n’ont pas été en mesure de percer l’alignement. Il s’agit du gardien Jacob Stewart, des Wildcats de Valley, ainsi que des attaquants Ben Reid, des Aces de St. Stephen, et Logan O’Neal, des Lumberjacks de South Shore. Stewart et Reid sont tous deux originaires de Quispamsis.

On retrouve par ailleurs un seul Québécois dans l’équipe. Il s’agit de Derek Dicaire, des Braves de Valleyfield, un visage bien connu des amateurs de hockey du Sud-Est puisqu’il a disputé 59 matchs avec les Wildcats de Moncton la saison dernière.

Tous les autres membres de l’équipe sont originaires de l’Ontario.

Équipe Canada Est sera en quête d’un premier sacre au Défi mondial, elle qui a remporté l’argent à cinq reprises depuis la création du tournoi en 2006 (2006, 2007, 2010, 2011, 2016).

Équipe Canada Est fera partie du groupe A en compagni de la Russie et de la Suisse. Dans le groupe B, on retrouve Équipe Canada Ouest, les États-Unis et la République tchèque.

Pendant que Thibeault et Johnston sont occupés avec Équipe Canada Est, les Tigres (13-9-2, 28 pts) et le Blizzard (19-4-2, 40 pts), eux, se préparent pour leur duel de vendredi au Centre civique Memorial de Campbellton. Notons que les Tigres ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs, dont un gain de 5 à 1 le 26 novembre au Centre Jean-Daigle. Le Blizzard voudra sûrement venger cet affront.

Dimanche après-midi, les deux formations acadiennes accueilleront respectivement les Western Capitals de Summerside et les Crushers de Pictou County.