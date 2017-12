Le Blizzard a-t-il le plus beau nouveau logo sur la planète?

La direction du Blizzard d’Edmundston, de la Ligue de hockey junior des Maritimes, a appris une nouvelle tout aussi étonnante que fort réjouissante. Le logo de l’équipe issue du déménagement des Commandos de Dieppe est en nomination dans la catégorie du nouveau logo sportif 2017 le plus beau au monde.

La nouvelle a été annoncée mercredi par le site web Chris Creamer’s Sportslogos.net, un musée virtuel éducatif qui existe depuis 1997 et qui se consacre à l’histoire des logos et des uniformes sportifs.

Dans la liste des dix nouveaux logos en nomination, on retrouve cinq équipes de hockey dont le Blizzard, trois équipes de basketball dont deux de la NBA (les Trail Blazers de Portland et les Timberwolves du Minnesota) et deux équipes de baseball.

C’est à la firme Productions Rouj d’Edmundston, déjà primée sur les scènes nationale et internationale, que revient l’honneur d’avoir produit le logo et l’identité visuelle du Blizzard.

Les logos en nomination pour le prix du plus beau nouveau logo sportif en 2017 de Chris Creamer’s Sportslogos.net. – Gracieuseté

À partir du nom Blizzard, Productions Rouj devait concevoir un logo qui tiendrait compte de certaines composantes du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, comme la neige, le vent et les régions montagneuses, a fait savoir la direction de l’équipe par voie de communiqué.

Le logo montre en gros plan le mot Blizzard dans un lettrage glacial et incrusté dans le relief montagneux et vallonné du territoire, coiffé du personnage de la mythologie grecque, Éole, qui souffle à pleins poumons pour donner la sensation du froid cinglant et de la neige déferlant tel un blizzard.

Les deux teintes bleutées du logo ainsi que le blanc neige se marient à la perfection pour donner une représentation de la rigueur de l’hiver, sans oublier les traits ici et là évoquant la poudrerie.

Il aura suffi d’un simple Tweet de l’équipe des communications du Blizzard à la firme Chris Creamer’s Sportslogos.net avant le début de la saison 2017 pour que s’amorce le processus. Le message contenait le logo de l’équipe et la mention qu’il s’agissait d’une nouvelle équipe de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

«C’est une très bonne nouvelle pour une jeune équipe comme la nôtre, a expliqué le président du Blizzard, André Lebel. Nous félicitons Productions Rouj pour son excellent travail dans la conception du logo et d’avoir su donner des couleurs et une image si représentatives de notre milieu qui ont rapidement su s’attirer des critiques positives de la part du public.»

«Être en nomination par Sportslogo.net est une grande distinction et aura certainement des retombées significatives additionnelles sur le plan du marketing», a ajouté M. Lebel.