Acadie-Chaleur: Néguac trébuche deux fois

Les Ice Dogs de Néguac (4-5-1) ont raté une belle occasion de prendre seul le deuxième rang de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur en subissant deux défaites, en fin de semaine.

Néguac a d’abord encaissé un revers crève-coeur de 5 à 4 en prolongation face aux Marchands de Shippagan (5-4-1), vendredi soir, au Centre Rhéal-Cormier.

Pierre-Paul Roussel a tranché après seulement 38 secondes dans la quatrième période afin de permettre aux locaux de rentrer au vestiaire avec deux précieux points en poche. André-Oliva Roussel (2), François Mazerolle et Charles Bergeron ont aussi touché la cible pour les Marchands.

La réplique des Ice Dogs est venue de Kris Keating (1-2), de Lance Woodman, de Jordan Drillen et de Kevin Cormier, qui a marqué avec moins de quatre minutes à écouler au troisième vingt afin de créer l’égalité.

Samedi, dans le premier match entre les deux équipes depuis la rencontre tumultueuse du 1er décembre à Néguac, où pas moins de 160 minutes de pénalité avaient été décernées, les Ice Dogs ont baissé pavillon 5 à 4 au profit des Acadiens, à Caraquet.

Patrick Blanchard, Jean-Samuel Lagacé, Yan Rail (2-1) et Pierre-Marc Thériault ont donné une avance de 5 à 2 aux Acadiens après 40 minutes de jeu. Michaël Savoie et Jeff Wilson ont cependant donné une fin de match enlevante, mais ce fut trop peu trop tard. Billy Gaston et Lance Woodman ont aussi marqué pour les perdants.

Le duel a été tranquille, avec seulement 28 minutes de pénalité décernées.

Pendant ce temps, les Alpines de Tracadie ont vengé leur premier revers de la saison en l’emportant 8 à 4 sur les Rameurs de la baie des Chaleurs (2-6-1), à Beresford.

Les Alpines avaient sorti comme des enragés et pris une priorité de 4 à 1 en première période, mais les Rameurs ont ramené le tout à armes égales après 40 minutes, avant de voir Tracadie exploser avec quatre buts en troisième.

Carl-André Devost (tour du chapeau), Daniel Basque, Brandon Haché, Danik LeBouthillier, Licuen-Carl Sonier et Ryan Ferguson ont brillé pour les vainqueurs. Jacob Arseneau, Charles Couturier, Jean-Philippe Lévesque et Jonathan Pitre ont marqué pour Chaleur.

Dimanche soir à Tracadie, les Acadiens de Caraquet (7-4) ont infligé un deuxième revers cette saison aux Alpines de Tracadie (9-2), 6 à 3. L’écart entre les deux clubs au sommet du classement n’est plus que de quatre points.

Danny Gionet et Francis Thériault ont marqué à deux reprises chacun. Sébastien Lanteigne et Yan Rail ont complété. Sébastien Hébert, Martin McGraw et Daniel Basque ont répliqué pour les Alpines.

Dans le Circuit régional de hockey du Nord-Ouest, le Thunder de Perth-Andover (9-4) a porté sa fiche à 5-2 sur les patinoires adverses en prenant la mesure du Dynamo de Kedgwick (8-6), 5 à 2 dimanche après-midi. Le Thunder a grimpé temporairement au deuxième rang du classement général, un point devant les Draveurs du Bas-Madawaska (8-4-1), qui recevaient en soirée les Castors de Saint-Quentin (7-6).

Adam Laite (2-2) et Lachlan MacIntosh (2) ont guidé Perth-Andover vers ce gain important, mais le Dynamo a déposé un protêt après la rencontre. Il était impossible de connaître les raisons de cette contestation au moment de mettre sous presse.

Dans les autres programmes prévus dans le sixième week-end d’activités du circuit, les meneurs au classement, les Panthères du Haut-Madawaska (11-3) ont vu leur séquence de victoires s’arrêter à neuf vendredi soir, quand les Castors de Saint-Quentin les ont surpris 9 à 5. Eddie Banville et Raphaël Pelletier ont inscrit des tours du chapeau dans la victoire.

La veille, les Panthères avaient gardé leur fiche immaculée à domicile (7-0) en doublant les Ambassadeurs de Saint-Jacques (8-6) 6 à 3. Maxime Saint-Cyr a marqué trois buts pour porter son total à 20 depuis le début de la saison. Pendant ce temps, Perth-Andover faisait subir la même médecine aux As de Saint-Basile (2-10-1) 4 à 2.

Vendredi, deux buts d’Olivier Gendron et un troisième en tirs de barrage ont donné un gain de 7 à 6 aux Draveurs du Bas-Madawaska (8-4-1) sur Saint-Basile.

Stéphane Lavoie a signé un jeu blanc de 28 arrêts dans une triomphe facile de 9 à 0 des Ambassadeurs sur les Cataractes de Grand-Sault (2-10-0). Sylvain Dubé et Alex Duncan ont engraissé leur dossier de trois buts chacun.

Enfin, le Dynamo de Kedgwick a explosé avec trois buts en deuxième et quatre en troisième vers un gain de 8 à 1 sur les Prédateurs du Témiscouata (4-7-1), qui visitaient Grand-Sault dimanche soir.