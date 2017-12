La Pologne, un mystère pour les étoiles du Nord-Est

Bruce Graham est un habitué des rencontres internationales. L’ancien des Wildcats de Moncton a joué un peu partout en Amérique et en Europe au cours de la dernière décennie. Sauf que l’attaquant des JC’s de Bouctouche est le premier à l’admettre: l’équipe nationale de la Pologne est un mystère complet pour tout le monde.

Les amateurs de hockey risquent donc d’avoir droit à un match captivant mercredi soir au Centre J.-K.-Irving de Bouctouche, entre la formation dirigée par Ted Nolan et les étoiles de la Ligue de hockey senior Nord-Est.

Les Polonais vont se présenter au pays de la Sagouine après avoir subi des revers de 5 à 2 contre les Generals de Stoney Creek (samedi) et de 4 à 1 face aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (dimanche).

«Je sais qu’ils seront très compétitifs, mais pour te dire la vérité, je ne sais pas du tout à quoi m’attendre! Tout ce que je sais, c’est qu’ils seront bien dirigés et qu’ils vont jouer dans un système très précis. C’est vraiment tout ce que je peux dire sur eux», raconte le patineur originaire de Moncton.

«Il devrait y avoir une bonne foule et ça devrait être une soirée très intéressante pour tout le monde. La seule pression que nous avons vraiment, c’est que nous voulons bien faire et montrer qu’il y a de très bons joueurs de hockey dans notre ligue. On veut certainement donner un bon spectacle à nos partisans», affirme l’athlète âgé de 31 ans qui occupe le deuxième rang des meilleurs pointeurs du circuit Brun avec 14 points, un seul derrière son coéquipier des JC’s, Jacques Cormier.

Si les étoiles seniors auront besoin de quelques présences sur la glace pour s’habituer à leurs nouveaux coéquipiers, les Polonais vivront aussi une certaine adaptation.

«Ce sont eux qui quittent les grandes patinoires pour venir jouer ici sur nos petites surfaces. Je pense que ce seront eux qui auront besoin d’un ajustement parce que c’est un style de jeu complètement différent», mentionne Graham.

Le joueur de 6 pieds 6 pouces et de 235 livres s’attend à un grand spectacle.

«Je pense que les gens vont être surpris de la façon dont ces gars-là vont patiner. C’est typique de toutes les équipes européennes. Et tout le monde qui connaît Ted Nolan sait qu’ils seront disciplinés et qu’ils seront ici pour gagner.»

Le président du circuit senior Nord-Est, Roger Brun, se frotte déjà les mains à l’idée de voir les meilleurs joueurs de sa ligue en découdre avec la Pologne.

«C’est une chance de se comparer, de mettre en évidence le talent que nous avons dans notre ligue, précise-t-il. C’est un très grand honneur de pouvoir avoir la chance d’affronter l’équipe de la Pologne. Ça montre à quel point on est rendu en terme de calibre et de développement.»

Sans compter que cette rencontre qui débutera sur le coup de 19h30 se voudra une vitrine de premier plan pour la Ligue de hockey senior Nord-Est.

«On a une ligue qui est très forte et on l’a montré au tournoi de la coupe Allan cette année. Et je pense que notre performance à ce tournoi à Bouctouche est directement relié au fait qu’on nous offerts de jouer cette partie. Tom Coolen (l’entraîneur adjoint de l’équipe polonaise) a vu nos équipes et il a vu ce qu’on pouvait faire.»

Cela dit, Roger Brun ne tente aucune prédiction quant à l’issue de la rencontre.

«Je souhaite que nous fassions aussi bien que Stoney Creek. La grosse différence, c’est que nos joueurs ne sont pas habitués à jouer ensemble. Tout va dépendre du temps qu’ils vont avoir besoin pour trouver une cohésion et un synchronisme sur la glace», avance-t-il.

«On va peut-être voir des ajustements en première période, la deuxième devrait être pas mal égale et on devrait être bons en troisième. Je pense qu’on peut rivaliser contre eux, ça, c’est sûr.»

Un match à ne pas rater.

L’équipe étoile de la LHSNE

Andrew Fleming, gardien, Bouctouche

Bryan Gillis, gardien, Elsipogtog

Tyrone Sock, défenseur, Elsipogtog

Sawyer Hannay, défenseur, Elsipogtog

Ron Gaudet, défenseur, Elsipogtog

Billy Bezeau, défenseur, Memramcook

Tommy Bezeau, défenseur, Memramcook

Jackson Houck, défenseur, Memramcook

Luc Williams, attaquant, Bouctouche

Jacques Cormier, attaquant, Bouctouche

Bruce Graham, attaquant, Bouctouche

Peter Boyd, attaquant, Bouctouche

Daniel Pettersson, attaquant, Bouctouche

Rankyn Campbell, attaquant, Elsipogtog

Trevor Layton, attaquant, Elsipogtog

Scott Sack, attaquant, Elsipogtog

Mathieu Bernier, attaquant, Memramcook

Ryan Mockler, attaquant, Memramcook

Chris Doyle, attaquant, Montague

David Mazurek, attaquant, Montague