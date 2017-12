Ringuette: le Mission freine l’Attack

Le Mission de Montréal peut remercier Laurie Mathieu s’il a pu quitter l’Acadie avec une récolte de deux victoires en trois matchs, ce week-end, dans la Ligue nationale de ringuette.

La gardienne du Mission a multiplié les arrêts devant les gros canons de l’Attack de l’Atlantique pour mener son équipe à des victoires de 7 à 4 et 10 à 5, dimanche. La veille, les filles de l’entraîneur Gilles Proulx ont savouré leur seul gain au compte de 10 à 7.

Le Mission (8-2-1, 17 pts) prend du même coup une avance de trois points sur l’Attack (7-4-0, 14 pts) au sommet de la division Blanche.

Samedi, Jenny Snowdon y est allée de quatre buts et une passe dans cette victoire de 10 à 7. Miguelle Proulx (2-0), Martine Caissie (1-2), Kirsti Mason (1-1), Josée Doiron (1-1) et Dominik LeBlanc (1-0) ont été les autre buteuses. Jocelyne Landry (0-3), Joëlle Proulx (0-2) et Britney Snowdon (0-2) ont également contribué.

Nathalie Poirier a empoché le gain. L’Attack a dirigé pas moins de 62 tirs dans cette rencontre contre 40 pour le Mission.

Dimanche matin, malgré qu’il ait dominé 46-38 au chapitre des lancers, l’Attack s’est incliné 7 à 4. Martine Caissie (2-1), Jenny Snowdon (1-1) et Kelly Snowdon ont marqué.

En après-midi, l’Attack a été doublé 10 à 5 malgré les 45 tirs dirigés vers la portière du Mission. Britney Snowdon (1-2), Dominic LeBlanc (1-1), Jenny Snowdon (1-1), Martine Caissie (1-0) et Miguelle Proulx (1-0) ont marqué. Josée Doiron a été créditée de deux passes.

Les gardiennes Karine Doiron et Nathalie Poirier ont vu de l’action dans les deux défaites.

Outre Laurie Mathieu, la vétérane Julie Blanchette en est une autre qui a tiré son épingle du jeu en amassant neuf buts et cinq passes en trois duels.

L’Attack aura maintenant congé jusqu’à la mi-janvier (13-14), alors qu’il accueillera le Royal de Bourassa pour une série de trois duels.