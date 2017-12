43e Classique des écoles secondaires: les équipes s’en promettent

Les Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche sont-elles en voie de tout balayer sur leur passage en 2017-2018? On aura une partie de la réponse au début de janvier, à l’occasion de la 43e Classique de hockey des écoles secondaires de Moncton.

La troupe dirigée par Marc Gallant a remporté le tournoi Bleu et Or en fin de semaine dernière à Moncton.

Les Cavalières, championnes en titre de l’événement, voudront donc ajouter un autre fleuron à leur couronne lors d’un événement qui regroupera 34 équipes du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, dont 10 chez les filles, sur les patinoires du Centre Superior Propane de Moncton.

«On veut gagner ce tournoi-là, annonce la capitaine Danika Bastarache. Pour nous, c’est une autre étape vers le championnat provincial à la fin de la saison.»

«Pour gagner, on devra jouer avec du coeur et ne jamais arrêter, même si on tire de l’arrière. On sait qu’on peut revenir. Notre victoire la semaine dernière montre qu’on peut battre les grosses équipes quand on joue ensemble», mentionne également le numéro 17.

Jérémie Jaillet (Clément-Cormier), Olivier Bezeau (L’Odyssée), Jérémie Godin (Mathieu-Martin) et Maxime Boudreau (Louis-J.-Robichaud) ont tous des objectifs élevés pour le tournoi. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Chez les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe, on veut se servir de l’événement comme une préparation pour les éliminatoires.

«Ça fait quatre ans que j’y participe et c’est un excellent tournoi afin de se préparer pour la fin de la saison, explique la capitaine Danika Melanson. On joue contre des bonnes équipes et les parties sont toujours serrées.»

Du côté des Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac, on ne vise rien de moins que le titre.

«On va donner le maximum en équipe et faire le mieux possible», indique la capitaine Chelsea Leblanc.

«On a beaucoup de talent dans l’équipe. Il faut juste s’assurer que chaque fille va faire son travail sur la glace. Si on travaille fort, on peut accomplir n’importe quoi», assure le numéro 7 des Patriotes.

Du côté masculin, il faudra avoir à l’oeil toutes les équipes francophones, dont les Matadors de l’école Mathieu-Martin de Dieppe.

«C’est un peu de pression, mais aussi beaucoup de plaisir, affirme le joueur de centre Jérémie Godin. Nous avons une équipe très jeune, un groupe qui travaille fort. On veut prendre de l’expérience dans ce tournoi et bâtir là-dessus.»

Les Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac seront aussi au plus fort de lutte.

«On veut gagner tous les tournois! On a une bonne équipe et on connaît une très bonne saison (6-1-0-0)», mentionne le capitaine Maxime Boudreau.

«On doit avoir la contribution de tout le monde et demeurer discipliné», croit aussi celui qui est présentement le meilleur pointeur de la Conférence Est de la Ligue de hockey des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick avec une fiche de 8-15=23 points en sept rencontres.

«On veut montrer qu’on est une des meilleures équipes de la province et on veut être l’équipe à battre dans le tournoi.»

Les Olympiens de l’école L’Odyssée de Moncton ont bien l’intention de tenir leur bout, même s’ils sont en transition cette saison.

«On a une équipe jeune (avec 12 recrues) et on veut s’améliorer constamment cette saison, explique le capitaine Olivier Bezeau. On verra jusqu’où ça va nous mener. C’est un tournoi plaisant pour nous parce qu’il est très populaire. Çä nous aide à vraiment former une équipe.»

Les Cavaliers de l’école Clément-Cormier de Bouctouche veulent pour leur part brouiller les cartes et en surprendre plusieurs.

«On veut avoir un bon tournoi pour connaître une bonne fin de saison, soutient le capitaine Jérémie Jaillet. On aimerait bien gagner, mais le plus important, c’est de se préparer aux séries.»

Le tournoi prendra son envol le jeudi 4 janvier, alors que les finales seront présentées dimanche.