Caraquet aura son tournoi de hockey sur étang

Après Plaster Rock, Lac-Baker et Tracadie, Caraquet se lance à son tour dans le hockey sur étang. Les 9 et 10 février, la municipalité accueillera les équipes sur les quatre surfaces glacées qui seront aménagées dans le bassin du quai, juste en face de la poissonnerie Pro-Mer.

«Nous voulons créer un buzz différent avec notre événement, affirme l’agent de développement économique, Daniel Landry. Par exemple, les bateaux de pêche feront partie du décor. Nous étudions aussi la possibilité d’annexer d’autres événements pendant les deux jours afin de dynamiser au maximum le week-end. Pour le tourisme d’hiver, nous croyons qu’un tournoi sur étang entre fort bien dans les autres activités de la municipalité pendant l’hiver comme les tournois de hockey à l’aréna, les activités au club plein air ou encore les sentiers de motoneige.»

«Nous voulons faire en sorte que les équipes qui vont venir ici vont non seulement séjourner dans nos hôtels, mais aussi aller manger dans nos restaurants et terminer leurs soirées en socialisant dans des endroits comme le Dooly’s ou le Pub Saint-Joseph. Nous travaillons là-dessus», révèle Daniel Landry.

«Nous voulons que ce soit bien fait. C’est important que les gens aient du plaisir et que tout se déroule dans la bonne humeur», révèle Daniel Landry.

«C’est clair que cette première édition va nous servir à nous faire les dents. Pour comprendre un tel événement, il faut le vivre», ajoute-t-il.

Pour cette première édition, Caraquet acceptera 20 formations composées de personnes âgées de 18 ans et plus. Il sera toutefois possible pour les personnes âgées de 16 et 17 ans d’y participer, pourvu qu’elles aient la permission écrite de leurs parents. Même s’il n’y aura qu’une catégorie, les équipes peuvent être masculines, mixtes ou entièrement féminines.

Le comité organisateur est actuellement à la recherche de bénévoles et les intéressés peuvent le faire de plusieurs façons, soit en se rendant à l’édifice municipal, ou encore via le site web de la municipalité (www.caraquet.ca), par courriel (ville@caraquet.ca) ou tout simplement en composant le 726-2926. Le coût d’inscription a été fixé à 120$ par équipe.