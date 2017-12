L’entraîneur du Titan compare German Rubtsov à Nikita Kucherov

Quand on grandit dans une ville de 68 000 habitants qui tire son nom de l’un des plus grands auteurs littéraires de la fin du 19e siècle, on se doit quelque part d’avoir une âme d’artiste. German Rubtsov compose des buts et des passes depuis ses jeunes années au hockey mineur dans la municipalité de Tchekhov située dans l’Oblast de Moscou. Rubtsov en a suffisamment composé pour convaincre les Flyers de Philadelphie d’en faire leur premier choix de 2016, le 22e au total.

Rubtsov est d’ailleurs le premier hockeyeur de Tchekhov à se voir sélectionner par une équipe de la Ligue nationale.

En allant chercher Rubtsov à Chicoutimi, le 2 novembre, le Titan a surtout démontré qu’il était plus que sérieux dans ses intentions de remporter une première coupe du Président depuis le printemps 1999.

D’autres joueurs d’impact devraient d’ailleurs s’ajouter pendant la période des transactions qui commencera lundi.

En attendant, Mario Pouliot aime beaucoup ce que Rubtsov apporte à son équipe.

«C’est un joueur qui est doué, affirme l’entraîneur. Tu ne peux pas être repêché au 22e rang d’un repêchage de la Ligue nationale sans être spécial. German possède une vision incroyable et il excelle particulièrement en possession de rondelle. C’est aussi un joueur qui est toujours bien positionné en zone défensive.»

Pouliot va même jusqu’à le comparer à Nikita Kucherov, qu’il a eu la chance de diriger à Rouyn-Noranda en 2012-2013 alors qu’il était l’adjoint d’André Tourigny.

«Il me rappelle un peu Nikita Kucherov, dit-il. Comme Nikita, German est créatif et dangereux en zone offensive. Parmi les joueurs que j’ai eu la chance de diriger, c’est celui qui se rapproche le plus de Nikita. J’aimerais cependant que German exploite davantage sa vitesse.»

Depuis son arrivée à Bathurst, Rubtsov a surtout été utilisé en compagnie d’Antoine Morand et de Jordan Maher. Les trois joueurs semblent bien s’entendre sur la patinoire.

«J’aime la chimie qui se développe entre nous trois, révèle le Russe âgé de 19 ans. Ce sont des joueurs avec beaucoup d’habiletés et des bons passeurs.»

Mario Pouliot semble également vouloir lui donner de plus en plus de responsabilités et ce n’est certainement pas pour lui déplaire. En plus de son tour régulier et de l’avantage numérique, Rubtsov est aussi utilisé en infériorité numérique.

«C’est stimulant de jouer plusieurs rôles. Je trouve cela de plus en plus facile. Et puis, avoir beaucoup de temps de glace, c’est le désir de chaque joueur», mentionne-t-il.

Déjà absent mercredi en raison de la grippe, Rubtsov devrait affronter les Mooseheads, vendredi, à Halifax. Pourvu, bien sûr, qu’il soit suffisamment rétabli.

«Je quitte pour Buffalo ce dimanche après nos matchs du week-end contre Halifax et Moncton, dit-il. J’ignore cependant quel rôle va me donner l’entraîneur au Mondial. Je pense que je devrais jouer de 12 à 17 minutes par match.»

«Est-ce que nous avons des chances de remporter l’or? Je ne le sais pas. Le plus important c’est de s’amuser, d’apprendre le plus possible de cette expérience et de bien représenter mon pays», confie-t-il.

Déjà présent au Championnat mondial junior il y a un an, Rubtsov avait été blanchi de la feuille de pointage en cinq rencontres.

En 23 matchs cette saison, l’attaquant de 6 pieds et 190 livres montre une fiche de sept buts et 17 passes pour 24 points.

L’autre Européen du Titan, le défenseur Michal Ivan, disputera un dernier match à Halifax avant d’aller rejoindre son équipe de la Slovaquie à Buffalo.