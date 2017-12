Le Titan met la main sur un attaquant du Blizzard

Le Titan d’Acadie-Bathurst a procédé à une transaction plus tôt cette semaine avec les Remparts de Québec. Le directeur général Sylvain Couturier a ainsi parachuté le gardien Dominik Tmej dans la capitale québécoise afin de mettre la main sur l’attaquant Liam Léonard, qui évolue actuellement pour le Blizzard d’Edmundston dans la Ligue junior des Maritimes.

Léonard, qui n’est âgé que de 17 ans, n’est cependant pas dénué de talent comme en font foi ses 13 buts et 13 passes en 27 rencontres avec le Blizzard.

«C’est un jeune qui m’a été recommandé par nos recruteurs, affirme Couturier. Comme les Remparts avaient besoin d’un gardien et que je voulais permettre à Dominik d’obtenir une autre chance, j’ai pu ajouter de la profondeur à notre équipe. Léonard a du talent et nous pourrions le voir assez rapidement à Bathurst. Le plan est de lui donner quelques matchs au début de janvier afin que nous puissions l’évaluer.»

Ce choix de 7e ronde (116e au total) des Remparts a rapidement pris du coffre depuis sa sélection en juin 2016. Alors qu’il ne mesurait que 5 pieds 8 pouces et fait osciller le pèse-personne à 145 livres il y a un peu plus d’un an, il est aujourd’hui à 6 pieds et 187 livres.

À sa dernière saison dans le midget AAA, il a accumulé pas moins de 33 buts et 52 points en 31 rencontres avec l’Osprey de Tri Pen. Il avait ajouté huit buts et neuf passes en 11 duels éliminatoires. Il avait même eu droit à un essai de deux matchs avec les Remparts la saison dernière, sans toutefois s’inscrire à la marque.

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont eu aussi procédé à une transaction cette semaine. Ils ont cédé l’attaquant Max-Antoine Melançon aux Cataractes de Shawinigan en retour d’un choix de deuxième tour en 2019.

Melançon, un solide gaillard de 6 pieds 1 pouce et 190 livres, montre un dossier de 10 buts et huit passes en 19 parties avec les Cantonniers de Magog. Les Sea Dogs l’avaient repêché en 4e ronde (73e au total).