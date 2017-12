Le Titan sera très actif pendant la période des transactions

C’est ce lundi que les 18 formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec débuteront officiellement leurs emplettes du temps des Fêtes. Pendant cette vingtaine de jours de soldes (sans rabais), les équipes se rassembleront comme il est coutume dans l’un des camps suivants: acheteurs agressifs, acheteurs modérés ou vendeurs.

D’ailleurs, et c’est le cas chaque année, les rumeurs vont déjà bon train.

Même qu’un échange majeur est déjà connu de tous depuis vendredi dernier, puisque Joseph Veleno, des Sea Dogs de Saint-Jean, deviendra sous peu la propriétaire des Voltigeurs de Drummondville. En retour, trois choix de première ronde et deux autres de deuxième tour seront cédés à l’équipe de la Ville portuaire.

Chez le Titan, il est déjà connu que la formation d’Acadie-Bathurst se retrouvera dans le camp des acheteurs agressifs. Ils l’ont d’ailleurs déjà démontré en allant chercher German Rubtsov à Chicoutimi, il y a six semaines. Ils avaient alors sacrifié, entre autres, leur premier choix de 2020. Rappelons que les Saguenéens ont aussi obtenu les droits de Vladimir Kuznetsov, bien que ce dernier ne quittera vraisemblablement pas la Russie.

Mercredi soir, après le deuxième entracte, le directeur général Sylvain Couturier a confié que son mandat consistait, par ordre de priorité, à faire l’acquisition d’un attaquant capable de marquer des buts et d’un défenseur top 4.

«Pour l’instant, je suis très loin d’une entente, affirme Couturier. Le problème c’est qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs (d’impact) qui sont disponibles. Nos priorités sont un attaquant capable de marquer des buts et un défenseur que nous pourrons inclure dans l’une des deux premières paires.»

Selon Couturier, le classement est tellement serré que plusieurs équipes songent à garder leurs joueurs. Et, comme si ce n’était pas suffisant, les vendeurs sont soudainement devenus plus exigeants depuis que les détails de l’échange Veleno ont été dévoilés. Une situation que déplore vivement le d.g. du Titan.

«Les prix sont actuellement très élevés et nous ne sommes pas prêts à accepter de telles conditions. Nous ne sommes quand même pas pour faire des fous de nous-mêmes. Nous voulons transiger, mais ça va dépendre du prix. Je sais bien que chaque chose a son prix, mais là c’est exagéré», dit-il.

Qui sont les joueurs dans la mire du Titan? Ne comptez pas sur Couturier pour dévoiler son jeu.

Cela dit, il a déjà confirmé dans nos pages qu’il y avait un intérêt certain pour Drake Batherson, des Screaming Eagles du Cap-Breton. Vous pouvez parier que Mitchell Balmas, des Olympiques de Gatineau, est aussi sur les rangs. Les deux patineurs sont âgés de 19 ans. Sinon, les autres attaquants disponibles sur le marché ne représentent pas une réelle amélioration du groupe des six meilleurs attaquants dont dispose déjà Mario Pouliot.

En défensive, les noms qui circulent le plus sont évidemment ceux d’Olivier Galipeau, des Saguenéens, Nicholas Welsh, des Wildcats, Alex Breton, des Olympiques, âgés tous trois de 20 ans, de même que Gabriel Sylvestre et Simon Benoit, des Cataractes de Shawinigan, qui eux sont éligibles pour une autre saison après celle-ci. On a longtemps cru que Pierre-Olivier Joseph, des Islanders de Charlottetown, se retrouverait sur le marché, mais il semble de plus en plus assuré que ce dernier demeurera de l’autre côté du pont de la Confédération.

En ce qui concerne les autres besoins, on verra. Par exemple, plusieurs partisans semblent souhaiter l’arrivée d’un nouveau gardien numéro un. Plus facile à dire qu’à faire.

En attendant, est-ce que le Titan possède les actifs pour aller se chercher un Batherson ou un Balmas? Un Galipeau, un Welsh, un Breton, un Sylvestre ou un Benoit?

La réponse est oui, bien sûr. Sauf que ça risque de sérieusement hypothéquer la prochaine campagne qui s’annonçait elle aussi plutôt intéressante. Un rapide coup d’oeil dans la banque de choix des trois prochaines années permet de voir que le Titan possède la première sélection des Islanders de 2018, deux choix de deuxième tour (2019-AB et 2010-Chi) et deux autres de troisième ronde (2018-CB et 2019-AB). Ajoutez à cela quelques espoirs alléchants comme Justin Ducharme, Olivier Desroches et Logan Chisholm.

Et si jamais le Titan décidait d’y aller vraiment le tout pour le tout, il y a toujours l’option de voir des vétérans de l’édition actuelle servir de considérations futures à la condition qu’ils puissent compléter la saison ici.

Bref, d’ici le 6 janvier, dernier jour de cette ultime période d’échanges, ça s’annonce particulièrement intéressant dans le camp du Titan.