Dawson Theede a rendu de fiers services

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que Sylvain Couturier a accepté de se départir du vétéran Dawson Theede, mercredi. L’Ontarien a rendu de fiers services à l’équipe et le DG n’oublie pas que le numéro 15 s’est avéré l’un de ses bons coups sur le marché des transactions. Il n’avait coûté qu’un choix de sixième ronde.

«Dawson est un très bon joueur de hockey, ça ne fait aucun doute, mentionne Couturier. J’aurais aimé qu’il ne soit âgé que de 19 ans. Mais nous nous devions de combler nos besoins.»

Interrogé sur la transaction qui a envoyé l’arrière Jake Ryczek à Halifax, Couturier a révélé que l’équipe avait tenté à maintes reprises au cours des deux dernières années de le convaincre de porter les couleurs du Titan.

«Mon fils Sean l’a même contacté, indique-t-il. Il a toujours dit non. Quand nous avons compris qu’il était évident qu’il ne viendrait jamais jouer pour nous, nous avons décidé de passer à autre chose. C’est alors que l’offre des Mooseheads s’est présentée.»

Notons que Ryczek a été sélectionné en septième ronde (203e au total) par les Blackhawks de Chicago en 2016. En cinq matchs avec Providence College, l’arrière de 5 pieds 10 pouces et 181 livres a inscrit un but. Le Titan en avait fait son choix de 6e tour en 2015, le 92e au total.

Couturier ignore si l’Américain allait se rapporter aux Mooseheads, mais ces derniers ont néanmoins pris soin de protéger leurs arrières. Si jamais Ryczek décide de ne pas se joindre aux Orignaux, ils auront droit à une compensation de la part du Titan.

Par ailleurs, l’arrivée de Mitchell Balmas signifie que le Titan a abandonné l’idée d’aller chercher Drake Batherson au Cap-Breton.

«Nous avons eu des discussions avec les Screaming Eagles avant que ne débute la période des transactions, mais j’avais le sentiment qu’il (Marc-André Dumont) n’était pas vraiment intéressé à échanger Batherson. Et comme je ne pouvais me permettre d’attendre jusqu’à la toute fin et risquer de tout perdre, j’ai décidé de me tourner vers Balmas qui fait partie de la même catégorie de joueur. Nous nous sommes améliorés comme équipe aujourd’hui en allant chercher Balmas», explique Couturier.