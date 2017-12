Allan Lagacé: le marathonien qui a trouvé la liberté

Été 1986, dans la forêt pointe-vertoise, sur les lieux mêmes où sera aménagé quelques années plus tard le parc Atlas. Depuis quelques semaines, Allan Lagacé y trottine du mieux qu’il peut, un pied devant l’autre, à l’insu des regards. Le camouflage des arbres lui permet d’exprimer en toute liberté son obsession maladive de bouger, tout en évitant les oeillades d’autrui sur sa différence. Caché, mais libre.

Ceux et celles qui ont déjà croisé Allan Lagacé savent qu’il se déplace différemment du commun des mortels.

Né prématurément, il a hérité d’une paralysie cérébrale qui a eu pour effet d’affecter ses jambes. Pour faire simple, il marche les genoux par en dedans. Ce qui n’est pas évident quand on découvre assez jeune qu’on est fou de sport.

Quand même ironique qu’il soit né le 1er janvier 1968, 105 ans jour pour jour après Pierre de Coubertin, celui à qui l’on doit la devise «Le plus important n’est pas de gagner mais de participer».

Sauf qu’à l’adolescence, les paroles du rénovateur des Jeux olympiques lui passaient bien au-dessus de la tête. Lui, il occupait plutôt son temps à apprivoiser sa différence vis-à-vis du regard des autres.

Puis, alors qu’il se remet d’un accident de chasse – un ami l’a blessé accidentellement par balle à une jambe -, le hasard a voulu qu’il soit assis devant le téléviseur et qu’on y passe un reportage sur le marathon.

«Ça m’a allumé. Je me suis dit que c’était peut-être quelque chose que je pourrais faire. Le problème, c’est que l’idée de courir sur le trottoir me gênait terriblement. J’ai donc choisi d’aller dans le bois pour que personne ne me voit», raconte-t-il.

Au début, il court les quatre kilomètres du vieux chemin des concessions pour revenir en marchant. À la longue, selon l’humeur de ses jambes, il fait régulièrement le trajet d’un bout à l’autre à la course.

Seuls ses parents, Ludger et Florence, ses six frères et sœurs, Daniel, Wayne, Linda, Charles, Sandra et Marc, ainsi que ses deux meilleurs amis de l’époque, André Parent et Daniel Guitard, sont dans le secret.

Le rituel, qui a lieu aux deux jours, se poursuivra jusqu’en 1992, année où son père finira par le convaincre qu’il est temps de laisser le sportif qu’il est devenu s’afficher en public.

Aujourd’hui, il s’en veut d’avoir attendu aussi longtemps. Il s’en veut surtout d’avoir cru qu’il était libre en compagnie des conifères, des érables et des bouleaux. Au contraire, il était prisonnier de son manque de confiance. Des qu’en-dira-t-on.

Ceci dit, il a adoré la course dès la première fois. Un coup de foudre instantané qui ne l’a plus jamais quitté.

«Ça me fait tellement du bien, affirme-t-il. Encore aujourd’hui, quand je termine une course, j’ai exactement le même feeling que la première fois. Un feeling extraordinaire.»

«Tu ne peux pas savoir comment j’adore ça. C’est une passion. C’est pire qu’une brosse d’alcool», lance-t-il avec humour.

Malgré son insécurité de l’époque, il a pourtant tenté le coup une première fois, quelques semaines seulement après avoir commencé à courir dans la forêt. Encouragé par son père, il s’est présenté sur la ligne de départ d’un 5 km présenté à Petit-Rocher. Il avait 18 ans. Il se souvient même encore très bien du numéro de son dossard… le 200.

«J’ai aimé ça, mais je manquais tellement de confiance que j’ai préféré m’en retourner dans le bois. Ça m’a pris six ans à en sortir», confesse-t-il.

En 1992, alors âgé de 24 ans, un triathlon est organisé au parc Atlas, nouvellement construit. Il est d’autant plus intéressé qu’il connaît le secteur comme le fond de ses poches. En fait, ce triathlon, c’est un peu comme si les autres venaient le rejoindre dans sa cachette.

Il s’inscrit dans la catégorie par équipe. Étrangement, comme cycliste. Yves LeBlanc et Tania Morris se sont respectivement occupés de la course et de la nage.

«Nous n’avons pas gagné, mais nous avions eu du plaisir en maudit par exemple», mentionne-t-il avec un large sourire.

À défaut de gagner, ce triathlon lui a donné une sacrée dose de confiance. Tellement qu’il ne s’est plus jamais caché pour courir. Mieux encore, le solitaire n’était plus.

À partir de ce jour, il s’est mis à carburer aux nouvelles rencontres. Même que ses amitiés se chiffrent aujourd’hui par centaines. Ils sont plusieurs à le trouver inspirant. La preuve que le leadership peut s’apprendre.

Allan Lagacé fait du bien aux gens avec sa volonté de fer et son énergie communicative qui le caractérise si bien. Ça et aussi son célèbre «C’est rock ‘n’ roll», une phrase qu’il utilise à toutes les sauces dans les médias sociaux, que ce soit pour encourager, féliciter ou même remercier.

«Ça vient de loin cette phrase-là. Je l’utilisais déjà à l’école parce que j’adorais la musique. Surtout le vieux rock. J’en écoute toujours avec mes écouteurs quand je cours. J’aime courir sur du Elvis Presley, ou encore sur du Fleetwood Mac ou du CCR», mentionne-t-il.

«Et c’est rock ‘n’ roll», complète-t-il en riant.

Le summum du bonheur

Allan Lagacé aime collectionner les moments de bonheur. Et si ça implique de revenir sur sa parole, il n’y voit aucun problème.

Il y a un peu plus d’un an, il avait déclaré après le Marathon de Boston que c’était son deuxième et dernier à vie. Menteur qu’il est.

Tout récemment, le coureur de Pointe-Verte était tout heureux d’annoncer à ses amis virtuels qu’il allait prendre part au Marathon de Toronto, le 21 octobre 2018. Puis, en entrevue, le bientôt quinquagénaire (il aura 50 ans le 1er janvier) a révélé que l’objectif ultime était d’obtenir un laissez-passer pour le Marathon de Boston de 2020.

Là où il a connu le summum du bonheur en avril 2016.

Plusieurs d’entre vous se souviennent peut-être encore de cette photo montrant Lagacé franchissant le fil d’arrivée après huit heures et 15 minutes tout en jetant un regard vers le ciel afin de remercier son père Ludger.

«Je ne voulais plus en faire parce que l’entraînement n’est pas facile, surtout quand vient le temps de combiner ça avec le travail. Pour un courir un marathon, il faut que tu sois prêt à mettre du millage dans ta préparation», dit-il.

«Sauf que l’envie m’est revenue en voyant Sylvain Arseneau et Micho Roy s’entraîner pour Boston ce printemps. J’ai aussitôt été voir Denis St-Onge et je lui ai dit que je voulais retourner à Boston. Et comme je voulais obtenir ma qualification à l’extérieur et que le Marathon d’Ottawa était trop tôt, Denis m’a proposé Toronto. J’ai dit oui tout de suite. Même que Denis va le courir avec moi. Ce gars-là est comme un mentor pour moi. C’est un homme remarquable», affirme-t-il.

Pourquoi cette envie soudaine de Boston?

«J’ai le sentiment d’y avoir oublié quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, mais je veux y aller pour le savoir. Ç’a tellement été magique pour moi la première fois. J’ai des frissons rien qu’à penser aux gens qui criaient après moi pour me dire qu’ils m’aimaient. C’est fou le nombre de personnes qui a voulu se faire prendre en photo avec moi. Écoute, j’ai braillé tout le long. Un gars a le droit de brailler, hein?», questionne-t-il en souriant.

Mais avant Boston, il doit d’abord s’assurer de bien se préparer pour celui de Toronto. L’entraînement sérieux commencera dès la mi-juin.