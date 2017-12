Geneviève Lalonde est l’athlète de l’année en Acadie

Jamais deux sans trois, dit le proverbe. Qu’elle soit en année olympique ou pas, Geneviève Lalonde a le don d’accomplir de grandes choses. Couronnée d’or en juillet lors des Championnats canadiens, la spécialiste de steeplechase a réalisé l’impensable aux Championnats mondiaux, à la mi-août, en battant son propre record national avec un temps de 9m29s99c malgré un genou endolori et un rhume qui s’est finalement transformé en infection respiratoire. Pour cela, l’équipe de la section des sports de l’Acadie Nouvelle a décidé de lui décerner pour une troisième fois d’affilée le titre d’athlète francophone de l’année.

La coureuse âgée de 26 ans, visiblement heureuse de cette nouvelle marque de reconnaissance, a été préférée au hockeyeur Sean Couturier, des Flyers de Philadelphie, et à la spécialiste de cross-country Carol-Ann MacDonald, des Aigles Bleues de l’Université de Moncton.

«Ç’a été une année avec plusieurs hauts et des bas vers la fin. Et disons que les bas ont frappé assez dur aux Mondiaux avec, entre autres, mon infection respiratoire», affirme l’athlète de Moncton, qui a aussi dû soigner une blessure à une côte cet automne.

«J’ai quand même réussi à atteindre tous les objectifs que je m’étais fixée, dit-elle. Je voulais gagner la médaille d’or aux Championnats canadiens à Ottawa, participer à la finale des Championnats mondiaux au Stade de Londres et battre mon record canadien. Ça n’a peut-être pas été au-delà de mes attentes (elle souhaitait s’approcher des 9m20s), mais ça ne fait que me donner encore plus faim pour l’avenir.»

«Mon plan est de figurer un jour parmi les meilleures au monde et je vais m’y mettre à fond pour y arriver, mentionne-t-elle. Il y a encore beaucoup de place pour amélioration. En 2018, je ne dirais pas que l’objectif est d’atteindre les 9m20s, mais c’est dans les plans. Dans la prochaine année, je veux surtout aller encore plus vite et battre de nouveau mon record canadien.»

Même si son infection respiratoire et sa blessure à une côte a retardé son programme d’entraînement à l’automne, Geneviève Lalonde compte néanmoins prendre part à quelques courses à l’intérieur en janvier et en février.

«Je vais possiblement participer à deux ou trois courses. Il est déjà assuré que je serai à New York le 20 janvier pour courir le mile. J’aimerais aussi courir un 3000m et un 1500m. Je n’ai pas vraiment le choix si je veux être prête pour la saison extérieure qui commence très tôt en 2018 avec les Jeux du Commonwealth en avril», révèle-t-elle.

Rappelons que les Jeux du Commonwealth auront lieu du 4 au 15 avril à Gold Coast, en Australie. Son calendrier pour l’année 2018 comprend aussi les Championnats canadiens qui auront de nouveau lieu à Ottawa en juillet.

«J’aimerais aussi prendre part à une ou deux compétitions de la Ligue Diamant, ainsi qu’à quelques épreuves en Europe. Il n’y a cependant rien de confirmé», indique-t-elle.

Des aspirants de choix

De son côté, Sean Couturier a connu un début de saison au-delà des espoirs avec une récolte de 17 buts et 16 passes pour 33 points en 37 matchs jusqu’ici. Il a déjà battu son meilleur total de buts en une saison, exploit qu’il avait réalisé en 2014-2015 en 82 parties.

Le hockeyeur de Bathurst, qui est âgé de 25 ans, devrait également abaisser facilement son record de 39 points réussi en 2013-2014 et en 2015-2016.

Pour sa part, Carol-Ann MacDonald a quitté l’anonymat en raflant trois médailles cet automne dans le circuit universitaire de l’Atlantique.

Après des médailles d’argent à Fredericton et à Halifax, elle a couronné sa saison avec un podium de bronze aux championnats du SUA. Elle a de plus pris part aux Jeux d’été du Canada en août.

L’athlète d’Irishtown, qui n’est âgée que de 21 ans, a pris le 13e échelon dans l’épreuve du 5000m, ainsi que la 11e place dans le 3000m steeplechase.