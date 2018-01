Titan: deux gros coups pour tenter le grand coup

Le Titan d’Acadie-Bathurst est prêt pour la guerre. Après Joseph Murdaca, German Rubtsov et Mitchell Balmas, voilà que c’est au tour d’Evan Fitzpatrick et d’Olivier Galipeau de débarquer au Centre régional K.-C.-Irving. C’est le cas de le dire, le Titan tente le grand coup en 2017-2018.

Pendant que le reste de la planète était occupé à célébrer l’arrivée de la nouvelle année, le directeur général Sylvain Couturier, lui, était au téléphone.

Le grand patron du Titan a ajouté deux gros morceaux à son casse-tête en fin de semaine, en allant chercher le gardien Evan Fitzpatrick chez le Phoenix de Sherbrooke, ainsi que le défenseur Olivier Galipeau à Chicoutimi.

En retour du portier terre-neuvien âgé de 19 ans, le Phoenix reçoit le gardien Reilly Pickard.

Dans le cas de Galipeau, le Titan cède aux Saguenéens un choix de 4e tour en 2018, des choix de 2e et 3e ronde en 2019, ainsi que des sélections de 3e et de 5e tour en 2020.

Le solide arrière de 6 pieds 1 pouce et de 210 livres a récolté 45 points en 69 rencontres en 2016-2017 avec Val-d’Or et Chicoutimi.

Cette saison, le gaillard âgé de 20 ans présente un dossier de 15-25=40 en 37 rencontres.

«Je pense que c’était le meilleur joueur disponible sur le marché. C’est un gars qui est capitaine de son équipe depuis plusieurs années. Je crois que sa feuille de route parle d’elle-même», estime Sylvain Couturier.

«Nous aimons son expérience et son leadership, de même que ce qu’il peut amener au Titan dans tous les aspects du jeu. On est bien content d’avoir remporté ce derby.»

Galipeau viendra compléter une brigade défensive qui comprend également Adam Holwell, Noah Dobson, Keenan MacIsaac, Michal Ivan, Elijah Francis, Olivier Desroches et Félix-Antoine Drolet.

«C’est un gars qui va jouer le même rôle qu’il jouait à Chicoutimi. Il va manger beaucoup de minutes sur la glace et il va être utilisé dans toutes les situations. On sait que c’est un leader, et pour nous, c’est quelque chose qui n’a pas de prix», avance le grand patron du Titan.

Quant à Fitzpatrick, Couturier estime qu’un changement d’adresse lui permettra de redevenir un des meilleurs de sa profession.

«Ses statistiques (9-9-1, moyenne de 3,48 et efficacité de ,874) ne sont peut-être pas meilleures que celles de Reilly présentement, mais c’est ce n’est pas un hasard qu’il ait été un quatrième choix au repêchage (en 2015) dans la LHJMQ, un choix de deuxième tour dans la LNH (59e au total des Blues de Saint-Louis) et le gardien partant pour le Canada lors du championnat mondial U-18. Je pense qu’un changement de décor va lui faire grand bien.»

Sylvain Couturier affirme que Pickard n’a jamais demandé de quitter le Titan.

«Reilly n’a pas fait de demande formelle pour une transaction. Il était plus ou moins content du système d’alternance depuis que (Joseph) Murdaca est arrivé, mais il n’a pas demandé à partir. On pense que c’est une transaction qui va profiter aux deux équipes.»

Avec ces deux transactions, la direction du Titan passe un message très clair à ses partisans et au reste de la LHJMQ.

«Je pense que le message est clair. On y va jusqu’au bout cette saison. Je pense que nos propriétaires et nos partisans méritent ça. Ça fait 16 ans que je suis ici et c’est probablement une des bonnes équipes que j’ai vue à Bathurst», affirme Couturier.

«Il n’y a rien de garanti, mais je pense qu’on s’est placé dans une position pour gagner notre dernière partie de la saison.»

Gain sans équivoque sur Charlottetown

Par ailleurs, le Titan (20-10-6-2, 48 points) a conclu 2017 de belle façon en servant une correction de 7 à 1 aux Islanders de Charlottetown (22-12-2-0, 46 points), dimanche, au Centre régional K.-C.-Irving.

Jordan Maher a dirigé l’attaque des gagnants avec une performance d’un but (13e) et trois passes.

Noah Dobson (5e), Liam Murphy (7e et 8e), Marc-André Lecouffe (2e), Logan Chisholm (3e) et Antoine Morand (15e) ont aussi participé à la fête du côté du Titan.

Samuel Meisenheimer (8e) a privé le gardien Joseph Murdaca d’un jeu blanc.

La troupe de Mario Pouliot disputera sa prochaine rencontre jeudi en accueillant le Drakkar de Baie-Comeau (16-18-2-1, 35 points). –