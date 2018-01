Les Wildcats semblent avoir retrouvé un peu de leur superbe

La période des Fêtes a été short and sweet pour les joueurs des Wildcats de Moncton. Mais vous n’en trouverez pas un pour s’en plaindre.

Ces jeunes-là carburent au hockey depuis qu’ils sont hauts comme trois pommes et ce n’est pas d’hier qu’ils font les sacrifices nécessaires pour poursuivre leur rêve d’atteindre les rangs professionnels.

Pas difficile, donc, dans ces circonstances, de trouver la motivation nécessaire pour sauter sur la glace ou aller lever des poids dans le gymnase pendant que le reste de l’univers est sur le party.

«C’est pour ça qu’on joue au hockey à un niveau élevé», lance le joueur de centre Mika Cyr.

«Ce n’est pas difficile à se motiver parce que nous aimons tous notre sport. On a gagné plusieurs parties récemment et on veut juste continuer à gagner.»

Les Wildcats vont effectivement très bien par les temps qui courent.

La troupe de Darren Rumble a terminé l’année 2017 avec une récolte de cinq points sur une possibilité de six à ses trois dernières rencontres.

Moncton (16-16-3-3, 38 points) l’a emporté 5 à 1 sur les Sea Dogs de Saint-Jean (11-20-5-2, 29 points), dimanche, devant près de 6000 spectateurs au Colisée.

Jeremy Mckenna a dirigé les opérations avec deux buts (18e et 19e).

Jakob Pelletier (10e), Adam Capanelli (2e) et Daniil Miromanov (3e) ont aussi participé à la fête.

Seul Kevin Gursoy (8e) est parvenu à déjouer Mark Grametbauer.

Malgré cette belle victoire, les célébrations de fin d’année ont été très modestes.

«On a eu une petite fête d’équipe le 31 décembre et ça faisait du bien. Mais nous sommes tous de retour au boulot et on se concentre sur les Mooseheads», mentionne Mika Cyr.

Le sang nouveau (Daniil Miromanov, Alex Khovanov et Gabriel Sylvestre) a semblé donner un nouvel élan aux Wildcats, estime le patineur âgé de 18 ans.

«Ce sont toutes des bonnes personnes. Ils se sont rapidement intégrés à l’équipe et je suis convaincu que ce sont des joueurs qui vont nous aider à gagner des parties.»

Même si son équipe vit une année de transition, le joueur de centre de 5 pieds 9 pouces et 175 livres croit fermement qu’elle pourrait faire des dommages d’ici la fin de la saison.

«On veut vraiment remonter le classement et montrer quelle sorte d’équipe nous avons», déclare-t-il.

«On veut aller loin dans les séries. On a des bons gardiens, un bon groupe de défenseurs et plusieurs bons marqueurs.Je pense que si tout le monde fait son travail correctement, on est capable de battre n’importe quelle équipe dans la ligue.»

Moncton accueillera les Mooseheads de Halifax (23-10-4-1, 51 points), mardi soir au Colisée.