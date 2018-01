Hockey: les Aigles Bleus peuvent encore rêver aux séries

C’est Alexi Thibaudeau qui défendra la cage du Bleu et Or mercredi soir. - Archives: Marc Grandmaison

L’année 2018 s’amorce sous le signe de l’espoir pour l’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Avec deux victoires à ses quatre dernières rencontres avant la pause des Fêtes, l’équipe de Judes Vallée amorce le dernier droit de la campagne gonflée à bloc.

Avec le retour en santé des nombreux blessés, l’objectif de participer aux séries de fin de saison est plus réaliste que jamais.

Le Bleu et Or (3-13-2, 8 points) occupe présentement le sixième rang du classement du Sport universitaire de l’Atlantique, trois points devant les Tigers de l’Université Dalhousie (2-15-1, 5 points).

L’U de M sera de retour sur la glace dès mercredi soir, alors que les puissants Huskies de l’Université St. Mary’s (13-4-1, 27 points) seront en ville.

L’entraîneur-chef Judes Vallée dit aborder la deuxième moitié de saison avec confiance.

«Notre but est de causer une surprise cette année. On a bien joué lors des dernières parties. Je pense que nous sommes un peu plus réguliers», explique-t-il.

«Quand je suis arrivé mardi matin et que je me suis assis pour faire mon alignement, c’est la première fois de la saison que j’avais du monde comme ça! J’avais 14 attaquants et 8 défenseurs. Lors du dernier mois, je ne me souviens pas du nombre de pratiques que nous avons eues avec sept attaquants et quatre défenseurs.»

Les blessures ont effectivement handicapé lourdement l’alignement du Bleu et Or avant Noël.

«Avec le style d’équipe que nous avons, nous avons besoin de jouer avec quatre trios. Il va falloir payer le prix pour aller au filet et se salir le nez si on veut gagner des parties de hockey. On sait qu’on ne déborde pas de talent.»

Vallée dit voir beaucoup d’enthousiasme dans le vestiaire de son équipe depuis le retour du long congé.

Un signe qui ne ment pas, selon lui.

«Ce qui est plaisant, c’est que les gars sont contents d’être là. Ils sont contents de revenir. On est en train de consolider ce que nous avons bâti jusqu’à maintenant. On a été beaucoup plus performants au cours des trois ou quatre dernières semaines», fait-il remarquer.

«C’est difficile à dire qu’on peut accomplir parce que nous n’avons jamais été tous ensemble. Les deux prochaines semaines vont probablement nous le dire.»

Le défenseur Justin Guénette se dit d’accord avec son entraîneur.

Le moral semble présentement au beau fixe dans le nid des Aigles.

«On commence à se faire plus confiance et plusieurs blessés reviennent. Il n’est pas trop tard. Notre but est encore de participer aux séries. On sait qu’on va jouer contre des grosses équipes, mais on sait qu’on peut travailler fort collectivement et c’est ça qui va nous permettre de nous rendre loin.»

Une des clés du succès pour l’U de M sera de rester loin du banc des punitions, un problème qui semble refaire surface chaque année.

«On travaille beaucoup sur nos unités spéciales. On est dans une ligue ou c’est important de bien performer en avantage et en désavantage numérique. Il faudra réduire le nombre de pénalités. Tu parles à un des défenseurs les plus punis dans la ligue en ce moment (58 minutes de pénalité en 16 rencontres). Il faudra faire attention à ça.»

C’est Alexi Thibaudeau qui défendra la cage du Bleu et Or mercredi soir.

L’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (5-7-2, 12 points) a repris quant à elle le collier mardi soir, en accueillant les Tommies de l’Université St.Thomas (9-3-2, 20 points), dans le cadre d’un match préparatoire.

«On n’a pas joué depuis un mois et c’est important de bien nous préparer pour atteindre nos objectifs», mentionne l’entraîneur-chef Denis Ross.

Le Bleu et Or amorcera la deuxième moitié de son calendrier régulier vendredi soir, alors que les X-Women de l’Université St. Francis Xavier (11-1-2, 24 points) seront de passage dans le nid des Aigles.