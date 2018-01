Olivier Galipeau apportera talent et leadership au Titan

Ceux et celles qui suivent de près les activités de la LHJMQ savent qu’Olivier Galipeau est un défenseur doué sur le plan offensif. Sauf qu’il est bien plus que cela. Le Montréalais est aussi un grand leader. D’ailleurs, il cumulait les fonctions de capitaine à Chicoutimi et c’était pareil à Val-d’Or. Mais si vous demandez à la nouvelle acquisition de Sylvain Couturier de vous nommer sa plus grande qualité comme joueur, il vous répondra aussitôt que c’est son jeu défensif.

Galipeau, à n’en point douter, est fébrile à l’idée de compléter sa carrière junior avec le Titan. À juste titre, il croit avoir une réelle chance de remporter une deuxième Coupe du Président après celle de 2014 à Val-d’Or.

«Je suis excité par ce nouveau départ», dit-il.

«À mes yeux, je me joins à un véritable aspirant. Le Titan a réalisé de bons échanges récemment pour améliorer le club. J’ai parlé avec l’entraîneur (Mario Pouliot) et il m’a dit que l’objectif de l’équipe était de gagner le dernier match des séries. J’ai hâte de commencer», affirme celui qui aura coûté cinq choix au repêchage.

«Je sais que je suis considéré comme un défenseur offensif, mais pourtant je dirais que ma plus grande force est mon jeu défensif, confie-t-il lorsque questionné sur ses qualités de hockeyeur.

«Mon jeu défensif m’aide justement beaucoup dans la relance de l’attaque. J’apporte également un aspect physique dans ma partie. J’aime distribuer de bonnes mises en échec», mentionne-t-il.

Autre élément difficile à ignorer, l’arrière de 6 pieds 1 pouce et de 210 livres arrive à Bathurst avec ses 63 matchs éliminatoires. Il est le meneur dans ce département parmi les joueurs actifs dans la LHJMQ.

«C’est vrai que j’ai vécu toutes sortes de situations. J’ai pris part à quelques (quatre) matchs numéro sept, dont la fois où nous (Foreurs) avons d’abord perdu les trois premières parties contre Baie-Comeau pour finalement gagner cette série (quart de finale, 2015)», raconte Galipeau.

Le nouveau numéro 26 du Titan ignore encore avec quel défenseur il sera jumelé jeudi soir, alors que le Drakkar sera au Centre régional K.-C.-Irving. Galipeau n’en fait pas grand cas.

«Je sais très bien que les gens me voient dans le top 3, mais pour moi une brigade défensive comprend six joueurs. Tous les morceaux sont importants», révèle-t-il.

L’entraîneur Mario Pouliot ignore lui aussi qui sera le partenaire régulier de Galipeau. Surtout que l’absence de Michal Ivan, actuellement au Mondial junior, complique un brin les choses.

«La seule chose qui soit certaine, c’est que Galipeau fera partie de la première vague en avantage numérique avec Noah (Dobson) et que son arrivée nous procure un »big four » de grande qualité», révèle Pouliot.

Par contre, l’entraîneur partage la même opinion que Galipeau concernant le jeu défensif de ce dernier.

«Il a entièrement raison. Je me souviens qu’il y avait plusieurs bons défenseurs à son année de repêchage. Il était toutefois différent des autres en raison de son jeu physique et de la qualité de son jeu défensif. Déjà à son année recrue, il était solide en situation d’un contre un. L’offensive, c’est quelque chose qu’il a ajouté par la suite», souligne Pouliot.

En 37 matchs cette saison, Galipeau montre une fiche de 15 buts et 40 points, deux sommets parmi les défenseurs du circuit. Il affiche aussi un différentiel de +18.

Galipeau a été sélectionné en première ronde par les Foreurs (16e au total) lors de l’encan de 2013. Jamais repêché par un club de la LNH, Galipeau a toutefois pris part aux camps des recrues des Canucks de Vancouver (2016) et des Blackhawks de Chicago (2017). Il ne cache d’ailleurs pas qu’il souhaite convaincre une formation du circuit Bettman de lui offrir un contrat dans les prochains mois. n

Une autre transaction?

Sylvain Couturier n’écarte pas la possibilité de réaliser au moins un autre échange d’ici la fermeture du marché ce samedi à 13h. Tout va cependant dépendre du prix à payer.

«En principe, ce serait terminé pour nous», affirme le directeur général du Titan.

«Mais si une occasion d’améliorer le club se présente, je n’hésiterai pas à transiger. Je négocie actuellement avec certaines équipes et j’écoute des offres. Disons que je ne suis plus à la chasse de gros gibier. Là, on vise plus le petit gibier», image-t-il.

À savoir s’il possède encore du matériel à échanger, Couturier répond dans l’affirmative.

«Écoute, je n’avais pas de choix de première ronde pour aller chercher (Mitchell) Balmas et j’en ai trouvé. Alors oui nous avons encore du matériel», rétorque-t-il.

Couturier ne cache pas qu’il aimerait bien mettre la main sur un attaquant âgé de 19 ans capable d’apporter un élément de robustesse et en mesure de jouer au sein d’un deuxième trio. Le Titan avait Dawson Theede pour jouer ce rôle, mais il fallait libérer un poste de 20 ans pour aller chercher Olivier Galipeau.

«Ce genre de joueur est rare, indique Couturier. Cela dit, je suis très à l’aise avec les éléments en place. Un gars comme Liam Murphy, par exemple, nous en donne vraiment beaucoup ces temps-ci à ce niveau.»

Le gardien Fitzpatrick avait besoin d’un changement de décor

Le Titan s’est-il vraiment amélioré devant le filet en allant chercher Evan Fitzpatrick? Parce que lorsqu’on compare les statistiques du nouveau gardien avec celles de Reilly Pickard, qui a pris le chemin inverse vers Sherbrooke, la question mérite d’être posée. N’empêche que Sylvain Couturier et Mario Pouliot soutiennent que la réponse est oui.

Selon eux, le choix de deuxième ronde en 2016 des Blues de St. Louis est un bien meilleur portier que ne l’indique sa fiche. Fitzpatrick montre une moyenne de buts alloués de 3,48 et un taux d’arrêts de ,874.

«Nous ne sommes inquiets, mentionne Couturier. Je suis convaincu que le changement va lui faire le plus grand bien.»

Pouliot croit lui aussi que Fitzpatrick avait besoin d’un changement de décor.

«Je sais que Fitzpatrick est heureux de se joindre au Titan. Il voulait sortir de Sherbrooke où il se sentait un peu comme le bouc émissaire», souligne l’entraîneur.

«Nous avons ramassé plein d’infos avant de procéder à la transaction. Nous avons entre autres parlé avec Martin Brodeur (DG adjoint des Blues). Ce gars-là a été le quatrième joueur repêché au total en 2014, les Blues l’ont sélectionné en deuxième ronde deux ans plus tard et il était le gardien numéro un d’Équipe Canada U-18 à son année de 17 ans. Je me souviens aussi à quel point il avait été dominant contre les Cataractes de Shawinigan pendant les séries de 2016. Fitzpatrick ne peut pas avoir perdu son talent», mentionne Pouliot.

«J’aime son gabarit et le fait qu’il soit athlétique. Nous allons d’abord le voir aller à l’entraînement. Nous voulons nous assurer de le faire commencer dans des conditions gagnantes», ajoute Pouliot.