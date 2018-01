Les Wildcats entament l’année de mauvais pied

Patrick Kyte (12) et Gerald Blackmore (27) durant la première période du match entre les Mooseheads de Halifax et les Wildcats de Moncton. - Collaboration spéciale: Marc Grandmaison

Sans Simon Le Coultre, Anderson MacDonald, Mika Cyr et Dylan Seitz dans leur alignement, les Wildcats de Moncton ont baissé pavillon 4 à 3 face aux Mooseheads de Halifax, mardi soir au Colisée. C’est un but de Jocktan Chainey (6e) à 1:10 de la prolongation qui a mené les visiteurs au triomphe. Maxime Fortier (21e), Raphaël Lavoie (12e) et Benoit-Olivier Groulx (17e) ont réussi les autres filets des gagnants (24-10-4-1).

Jeremy Mckenna (20e et 21e) et Julien Tessier (12e) ont riposté pour les locaux dans une cause perdante (16-16-4-3).

Les Wildcats seront à Sydney mercredi soir pour affronter les Screaming Eagles du Cap-Breton. La rencontre qui devait avoir lieu jeudi, mais a été devancée de 24 heures en raison de la tempête qui va s’abattre sur les Maritimes.