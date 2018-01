Les Aigles Bleus écrasés à Moncton

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton n’ont pas fait le poids face aux Huskies de l’Université St. Mary’s, mercredi soir dans leur nid.

Des doublés de Jake Coughler (7e et 8e) et d’Anthony Repaci (11e et 12e) ont mené les visiteurs à un gain à sens unique de 7 à 1.

Mark Trickett (2e), Taylor Burke (1er) et Bradley Latour (6e) ont réussi les autres filets des gagnants (14-4-1, 29 points).

Robbie Graham (9e) a réussi le seul filet des perdants (3-14-2, 8 points).

Le Bleu et Or disputera sa prochaine rencontre vendredi soir, alors qu’il rendra visite aux Axemen de l’Université Acadia (11-5-1, 24 points) à Wolfville.