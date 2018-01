Le Titan bouge encore et obtient le capitaine des Cataractes!

Quand Sylvain Couturier dit qu’il est all in, il est all in. Le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst a procédé mercredi à sa sixième transaction majeure en deux semaines en allant chercher le capitaine des Cataractes de Shawinigan Samuel Asselin.

Pour cet attaquant âgé de 19 ans, il a toutefois dû sacrifier le jeune défenseur Olivier Desroches, de même qu’un choix de troisième tour en 2020 et une sélection de cinquième ronde en 2019. Ces deux choix devraient toutefois revenir à Moncton lors de l’encan de juin en retour d’un choix de deuxième tour en 2019.

À moins qu’il ne nous réserve une autre surprise, Couturier termine ainsi ses emplettes.

Depuis le début du mois de novembre, le DG du Titan est parvenu à greffer à son équipe le défenseur slovaque Michal Ivan, l’attaquant russe German Rubtsov, le marqueur néo-écossais Mitchell Balmas, le gardien Evan Fitzpatrick, lui aussi de la Nouvelle-Écosse, l’arrière montréalais Olivier Galipeau et maintenant le centre gaucher de l’Assomption, Samuel Asselin.

Si l’entrée en scène de Galipeau procure à l’entraîneur Mario Pouliot un quatuor défensif de premier ordre avec Galipeau, Ivan, Noah Dobson et Adam Holwell, l’arrivée d’Asselin vient également compléter ce qui sera le top 6 de l’équipe.

Ainsi, on sait déjà que Pouliot aime bien la chimie qui est en train de se développer entre Antoine Morand, Jordan Maher et Balmas. Asselin, lui, devrait logiquement compléter la deuxième unité avec Rubtsov et le capitaine Jeffrey Viel.

«Nous avons tout essayé pour tenter de garder nos jeunes, mais à un moment donné tu te dois de donner pour recevoir. Desroches était grandement en demande et c’est le prix qu’il a fallu payer pour aller chercher Asselin», révèle Couturier.

«Et puis, il nous fallait quand même rester fidèle à notre plan et aussi envers nos partisans. Comme nous avons décidé d’y aller le tout pour le tout, il fallait compléter le tableau que nous avions en tête. Ça ne nous aurait rien donné de nous arrêter à quelques mètres du fil d’arrivée. Nous sommes solides et à maturité à toutes les positions. Là, nous avons maintenant un bon duo de gardiens, une défensive très solide et Asselin vient nous assurer d’une belle profondeur dans chaque trio à l’attaque», affirme-t-il.

En 38 duels cette saison, Asselin montre une fiche de neuf buts et 22 passes pour 31 points. Il était de loin le meilleur élément offensif de son équipe. La saison dernière, il avait accumulé 56 points, dont 17 buts.

«C’est un joueur de qui on sait à quoi s’attendre. Il travaille chaque soir et il a des habiletés. Asselin peut aussi nous aider en désavantage numérique. En d’autres mots, c’est un gars fiable qui a du caractère. C’est en plein le genre de joueur que nous recherchions pour compléter le deuxième trio», révèle Couturier.

«Toutes ces acquisitions ne nous assurent pas d’un championnat, dit-il. Mais comme on dit, qui ne risque rien n’a rien. Nous sommes dans un business où tu n’as pas le choix de gagner à un moment donné. Et c’est là que nous sommes rendus. Nous croyons vraiment que nos chances de gagner sont là.»

Par ailleurs, le Titan reprend l’action jeudi soir en accueillant le Drakkar de Baie-Comeau au Centre régional K.-C.-Irving. Tous les nouveaux venus, à l’exception bien sûr des Européens Michal Ivan et German Rubtsov qui sont toujours au Mondial junior, seront en uniforme.