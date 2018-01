Wildcats: Capanelli a regagné la confiance de son entraîneur

Passer les 26 premières parties de la saison dans les gradins à regarder jouer ses coéquipiers, ce n’était pas exactement le plan qu’Adam Capanelli avait en tête pour la campagne 2017-2018. D’autant plus que le patineur âgé de 18 ans sera éligible au repêchage de la LNH en juin. Mais tout ça est derrière lui et l’ailier gauche peut enfin se concentrer uniquement sur le hockey.

S’il avoue que son synchronisme n’est pas encore au point, Capanelli constate que son jeu s’améliore de match en match depuis son retour sur la glace.

Les statistiques lui donnent d’ailleurs raison, puisque le numéro 20 des Wildcats de Moncton a récolté 8 points en 13 rencontres depuis son retour.

Pas des chiffres pour écrire à sa mère, mais un signe que les bonnes habitudes reviennent lentement.

«Ce fut pas mal difficile pour les cinq premières parties, surtout que mon pied n’était pas à 100% (il a subi une fracture dès le premier jour du camp d’entraînement). Mais depuis quelques parties, je dirais que je suis revenu comme j’étais l’an passé», raconte le patineur originaire de Lasalle, au Québec.

«Le plus difficile, c’est au niveau mental. Quand tu vas dans les coins et que tu sais que tu vas te faire frapper, tu es un peu plus craintif au début. Il y a a aussi la vitesse du jeu à laquelle on doit d’habituer.»

Adam Capanelli avoue que les derniers mois ont été un véritable calvaire pour lui.

«C’est difficile de regarder jouer les gars. J’adore jouer au hockey. Quand tu es forcé à l’inactivité, c’est difficile à prendre», mentionne-t-il.

Mais l’athlète de 5 pieds 9 pouces et 190 livres émerge enfin de cette période de grande noirceur.

Lentement mais sûrement, il retrouve sa place au sein de l’alignement de l’équipe de Darren Rumble.

«Je suis enfin revenu parmi les six meilleurs attaquants et l’entraîneur me fait confiance comme l’année passée pour les mises en jeu importantes ou les situations de fin de partie», avance-t-il dans un soupir de satisfaction.

«Je veux être sur la glace le plus souvent possible. Je veux aider l’équipe des deux côtés de la patinoire. Quand on a besoin d’un gros but ou pour empêcher l’autre équipe de compter, je veux être sur la glace.»

Sa blessure ne pouvait survenir à un pire moment puisqu’il sera éligible au repêchage de la LNH en juin prochain.

Il aurait bien aimé avoir plus de temps pour impressionner les recruteurs du circuit Bettman.

Mais ce n’est pas la fin du monde, assure le joueur québécois.

«Je ne me concentre pas sur ça. C’est quelque chose que je veux (être repêché), mais en ce moment, je veux porter toute mon attention sur les Wildcats de Moncton.»

Un commentaire qui a de quoi réjouir l’entraîneur-chef des Wildcats.

«Je dirais qu’il était probablement notre meilleur joueur lors des 15 dernières parties de la dernière saison», affirme Rumble.

«Mais il a eu cette malchance au camp, et il doit recommencer à zéro au milieu de la saison, ce qui est loin d’être une situation idéale. Il aura besoin encore de quelques parties pour revenir au sommet de sa forme.»

Le pilote des Wildcats affirme que Capanelli fait toujours partie des plans de l’équipe pour la saison prochaine.

«Nous avons quelques bons joueurs de 18 ans (Mika Cyr, Jeremy McKenna, Jonathan Aspirot, Gerald Blackmore et Simon Le Coultre, notamment) qui seront des éléments-clés de l’équipe la saison prochaine et il fera partie de ce groupe.»