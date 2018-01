Le Blizzard amorce janvier avec 6 matchs en 10 jours

Le congé des fêtes est terminé. Le Blizzard d’Edmundston devra maintenant se retrousser les manches. À compter du vendredi 5 janvier, il disputera six rencontres en 10 jours.

La formation de Ryan Salvis a 21 parties à jouer d’ici la conclusion de sa saison, le 11 mars. Et 12 de ces matchs sont sur les patinoires ennemies. Et le boulot commence de façon assez raide avec trois affrontements en fin de semaine en sol néo-écossais. Le Blizzard se frotte successivement à Truro vendredi (19h), à Pictou County samedi (19h) et à Valley dimanche (14h).

Edmundston jouera ensuite trois matchs consécutifs à son domicile du Centre Jean-Daigle le mercredi 10 janvier (19h30) contre Campbellton, le vendredi 12 janvier (19h30) contre Miramichi et le dimanche 14 janvier (15h) contre South Shore.

Le Blizzard occupe toujours le sommet de la section EastLink Nord et de l’ensemble de la Ligue de hockey junior des Maritimes grâce à un dossier de 22 gains, 4 revers et 3 échecs en prolongation pour 47 points. Dans sa section, il devance Summerside (16-12-1-0) par 14 points. Au classement général, Edmundston devance Yarmouth (21-7-1-0) par quatre points.

Du mouvement parmi les joueurs du Blizzard

Les joueurs du Blizzard étaient de retour à l’entrainement cette semaine.

L’attaquant Mathieu Blanchard est de retour à Edmundston après avoir fait belle impression avec le Titan d’Acadie-Bathurst de la LHJMQ en amassant trois points en autant de parties. Cette fois, c’est au tour de Liam Leonard d’être rappelé par le Titan.

« J’ai reçu l’appel du directeur général du Titan (Sylvain Couturier) alors que j’étais chez mes parents à Terre-Neuve quelques jours avant mon retour à Edmundston. Il m’a dit que je serais avec l’équipe toute la semaine et j’étais vraiment excité à l’idée de rencontrer les gens à Bathurst et de voir ce à quoi ressemble la région », a indiqué Leonard qui domine les recrues de la LHM avec 28 points (13-15) en 29 matchs.

On prévoit que l’attaquant de 17 ans soit de retour avec le Blizzard pour le match à domicile du mercredi 10 janvier.

Par ailleurs, l’attaquant de 19 ans Gabriel Vanier (5b, 3p en 12 parties) s’aligne comme joueur invité avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, sa région natale. Il a récolté une passe et trois tirs au but lors de son baptême dans la LHJMQ le 29 décembre dans une défaite de l’Armada aux mains des Foreurs de Val-d’Or. Il a joué un deuxième match le 31 décembre. Vanier devrait également être de retour à Edmundston le 10 janvier.

Pour combler l’absence de Leonard et Vanier en fin de semaine, le Blizzard a rappelé Caleb Kean, son premier choix territorial lors du repêchage de la LHM en juin 2017. Kean est un joueur de 16 ans avec des statistiques impressionnantes chez les Vitos de Saint-Jean. Il domine outrageusement la colonne des pointeurs de la Ligue de hockey midget AAA NB-IPE avec 47 points (23-24) en 23 rencontres. Kean sera en uniforme samedi à Pictou County. Le Blizzard ajoutera aussi dans sa formation le nom de Malcolm MacEachern vendredi et samedi. Originaire de Long Pond, en Nouvelle-Écosse, MacEachern, un attaquant de 17 ans, totalise cinq points (3-2) en 12 parties avec les West Islanders du Cap-Breton de la NSMMHL.

Le vétéran défenseur Nolan Alward manquera à l’appel, vraisemblablement jusqu’à la fin janvier, après avoir subi avec succès une intervention chirurgicale le 22 décembre.