Retour sur 2017 – Décembre: Étoiles, transactions et grandes foules

Avant de reléguer 2017 dans le tiroir éternel des souvenirs, plusieurs athlètes et organisations ont utilisé décembre afin de laisser une bonne dernière impression. En espérant que ce bilan mensuel, dont nous vous présentons le volet ultime aujourd’hui, aura su vous plaire, l’équipe des sports de l’Acadie Nouvelle vous souhaite une bonne année 2018.

La polka à Bouctouche

Bouctouche a accueilli deux événements exceptionnels au hockey senior en 2017. Il y a d’abord eu le tournoi de la Coupe Allan, en avril, qui s’est avéré un immense succès. Et il y a eu aussi un duel bien spécial entre les étoiles de la Ligue de hockey senior Nord-Est et la formation nationale de la Pologne, dirigée par l’ancien entraîneur-chef des Wildcats de Moncton et de la LNH, Ted Nolan.

Après deux revers en sol canadien, les représentants du pays de la polka ont doublé la formation élite du Nord-Est au Centre J.-K.-Irving par la marque de 6 à 3.

Si Nolan s’est déclaré heureux de la performance de sa troupe après des défaites face une équipe de l’Ontario et les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, il l’était beaucoup moins du comportement sur la patinoire de certains adversaires, dont David Mazurek qui a écopé de trois pénalités pour coup de bâton sur la même séquence.

Du côté du Nord-Est, on était satisfait de l’effort et de l’expérience vécue. Le président du circuit, Roger Brun, a gardé la porte ouverte vers de prochains matchs d’étoiles face à d’autres ligues.

Ça bouge dans la LHJMQ

Les trois équipes du Nouveau-Brunswick de la LHJMQ ont souvent fait la manchette en décembre.

Le Titan d’Acadie-Bathurst a annoncé ses couleurs dès l’ouverture de la période de transactions des Fêtes en allant chercher Mitchell Balmas des Olympiques de Gatineau, deuxième meilleur buteur du circuit Courteau. Le DG Sylvain Couturier n’allait pas en rester là au début de janvier, avec plusieurs autres échanges importants.

Chez les Wildcats de Moncton, la filière russe a enfin été réunie avec l’arrivée de Daniil Miromanov, l’ex-attaquant du Titan converti en défenseur, après un séjour peu fructueux dans la KHL et surtout de l’attaquant Alexander Khovanov qui, malgré la maladie qui l’a tenu à l’écart depuis l’été, est considéré comme un espoir de la LNH.

Ces mêmes Wildcats ont annoncé qu’ils aimeraient accueillir le tournoi de la Coupe Memorial en 2019, dans leur nouvel amphithéâtre.

Enfin, les Sea Dogs de Saint-Jean, sept mois après avoir pris part à la finale de la Coupe Memorial, se sont départis de leur joueur exceptionnel Joe Veleno, échangé aux Voltigeurs de Drummondville.

Le Blizzard attire les foules

À sa première saison dans la Ligue de hockey junior des Maritimes, le Blizzard connaît du succès autant sur la patinoire – premier dans la division Eastlink Nord – que dans les gradins du nouveau Centre Jean-Daigle.

Avec plus de 26 000 spectateurs après 12 matchs à domicile, le Blizzard maintient une moyenne par rencontre supérieure à neuf équipes de la LHJMQ – dont le Titan d’Acadie-Bathurst.

Qui plus est, le logo des anciens Commandos de Dieppe a figuré parmi les huit finalistes d’un concours mondial des plus beaux nouveaux logos de sport de l’année.

D’autres faits saillants du mois