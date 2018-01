Les Wildcats font le plein de bons choix au repêchage

Le défenseur Jaxon Bellamy n’aura fait que passer chez les Wildcats de Moncton. Le patineur sélectionné au 16e rang lors du dernier repêchage de la LHJMQ poursuivra sa carrière avec le Phoenix de Sherbrooke.

En retour du joueur âgé de 16 ans, Moncton reçoit un choix de premier tour en 2018 et un autre de deuxième ronde en 2019.

Un retour intéressant, si on considère le fait que le Phoenix est présentement en phase de reconstruction.

Ce premier choix pourrait signifier que Moncton parlera dans les cinq premiers lors de l’encan midget de juin 2018.

«On arrive à la fin de la première moitié de saison et Jaxon voulait plus de temps de glace et avoir un rôle plus important dans l’équipe», explique le directeur des opérations hockey, Roger Shannon.

«Nous avons eu des rencontres et il nous a demandé si on pouvait trouver une équipe qui répond à ces besoins et si on voulait considérer l’échanger à une autre formation», explique-t-il.

En 24 rencontres cette saison, le joueur originaire de Hampton a présenté une fiche de 2-1=3, en plus de 14 minutes de pénalités.

La direction de l’équipe a aussi fait l’acquisition du défenseur James Orr, des Cataractes de Shawinigan jeudi.

En retour, Moncton cède un choix de 12e ronde.

Repêché par Shawinigan en 2015, le patineur originaire de Beaconsfield, au Québec, n’a pas disputé un seul match dans la LHJMQ afin de conserver son éligibilité pour la NCAA aux États-Unis.

Il a passé la première portion de la présente saison avec les Colts de Cornwall, dans la Ligue canadienne centrale de hockey.

En 18 rencontres, le produit des Lions du Lac St-Louis (midget AAA) a récolté 7 points.

«James était un espoir de premier ordre dans le midget, avant de choisir la route de la NCAA», indique Roger Shannon.

«Il faisait partie de l’équipe qui a participé au championnat national de hockey midget AAA (la Coupe Telus) il y a deux ans. Nous l’avons acquis dans l’espoir qu’il puisse un jour évoluer dans la LHJMQ», ajoute le grand patron des Wildcats.

La troupe de Darren Rumble (16-17-4-3, 39 points) disputera sa prochaine rencontre samedi, alors qu’elle accueillera le Titan d’Acadie-Bathurst (20-10-6-2, 48 points) au Colisée.