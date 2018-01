Acadie-Chaleur: les Alpines sont en mission

S’il y a une chose qui semble déjà réglée dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, c’est le fait que les Alpines de Tracadie sont aussi bien dire assurés de remporter le championnat de la saison régulière. Quand bien même que ses plus proches poursuivants remportaient toutes leurs parties d’ici le début des séries éliminatoires, les Alpines n’ont plus besoin que de trois victoires lors de leurs six derniers duels pour garantir leur place.

Les Alpines (12-2-0, 24 pts) auront l’occasion de s’approcher de leur objectif dès dimanche (19h) en accueillant les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (5-8-0, 10 pts) au Complexe S.-A.-Dionne. Les Navigateurs sont une équipe que les Alpines ont corrigé à deux reprises (9 à 2 et 8 à 2) depuis le début de la campagne.

«Que ce soit les Navigateurs ou peu importe l’équipe, nous ne prenons aucune équipe à la légère, soutient l’attaquant Thomy Savoie.

L’important pour nous, c’est de se préparer pour les séries.»

Savoie, qui complète un trio d’énergie avec Jonathan Losier et Marc-André Brideau, ajoute que les gars ont beaucoup de plaisir à jouer au hockey cet hiver.

«C’est comme si nous étions en mission, dit-il. La chimie entre les gars est incroyable et le niveau de confiance est excellent. J’espère juste que ça va continuer.»

Deux autres parties seront présentées samedi soir.

Dans un premier temps, les Acadiens du Grand Caraquet (7-6-0, 14 pts) accueilleront les coriaces Ice Dogs de Néguac (6-7-1, 13 pts) et leur principale vedette Kris Keeting au Colisée Léopold-Foulem (20h).

Les Acadiens n’ont toujours pas subi la défaite cette saison contre leurs rivaux de la Péninsule acadienne après trois rencontres.

Le jeune Jean-Samuel Lagacé dit s’attendre à un match qui va ressembler aux autres duels qui ont opposés les deux équipes.

«Ça devrait donner du hockey robuste, mentionne-t-il. Cela dit, je ne crois pas qu’il faudra nécessairement avoir un joueur en particulier à l’oeil. Le plus important pour nous est de rester concentrer sur notre jeu d’équipe et de quitter l’aréna avec les deux points. Nous voulons absolument avoir un laissez-passer pour la première ronde des séries.»

Rappelons que les deux premières positions du calendrier régulier passeront directement à la ronde des demi-finales.

Auteur de 19 points (9-10) en en 13 duels, le jeune attaquant âgé de 22 ans estime que son adaptation au hockey s’est plutôt bien déroulé après une belle carrière junior.

«Il faut dire que j’ai joué quand même assez de parties la saison dernière pour m’habituer au style de jeu de la ligue. Je n’ai pas eu de misère à m’adapter. Nous avons une belle équipe à Caraquet j’espère que nous aurons la chance de nous rendre loin comme le printemps dernier», ajoute Jean-Samuel Lagacé.

Au Centre Réal-Boudreau, les Marchands de Shippagan (7-5-1, 15 pts) seront les visiteurs pour y affronter les Rameurs de la baie des Chaleurs (3-8-2). Le match débutera à 19h15.