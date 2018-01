Le Drakkar surprend le Titan

D’Artagnan Joly et Édouard St-Laurent ont réussi deux buts chacun et le Drakkar de Baie-Comeau a causé la surprise en battant le Titan d’Acadie-Bathurst 5 à 4, vendredi soir, devant 741 spectateurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Outre Joly (12e, 13e) et St-Laurent (4e, 5e), Luke Kirwan (13e) a également marqué dans le camp du Drakkar (17-18-3, 37 pts) qui a réussi trois de ses cinq buts en supériorité numérique. Jordan Martel et Ivan Chekhovich ont tous deux été crédités de deux mentions d’aide. Du côté du Titan (20-11-8, 48 pts), Samuel Asselin (10e, 11e), Justin Ducharme (10e) et Noah Dobson (6e) ont fait bouger les cordages.

Evan Fitzpatrick a connu un premier départ difficile devant la cage du Titan en permettant cinq buts sur 28 tirs. À l’autre bout, Justin Blanchard a dû composer avec 48 lancers, dont 24 au premier vingt.

Le Titan reprend l’action dès samedi soir en rendant visite aux Wildcats de Moncton. Il sera ensuite de retour à Bathurst dimanche après-midi pour accueillir les Mooseheads de Halifax.