Les nouveaux-venus du Titan seront en action face aux Wildcats

Avec les retours du Slovaque Michal Ivan et du Russe German Rubtsov du Championnat mondial junior, Mario Pouliot pourra compter sur un alignement presque complet, samedi soir, au Colisée de Moncton. En fait, le capitaine Jeffrey Viel, qui doit purger le dernier de ses deux matchs de suspension, sera le seul absent notable.

Outre Ivan et Rubtsov, les partisans des Wildcats auront aussi l’occasion de voir à l’oeuvre Olivier Galipeau, Evan Fitzpatrick et Samuel Asselin, trois gros morceaux qui n’étaient pas là lors de la dernière confrontation entre les deux équipes la semaine dernière.

«Les entraînements avec les nouveaux joueurs se sont très bien déroulés, signale la jeune recrue Justin Ducharme. À mon avis, ils vont très bien s’intégrer à notre chimie d’équipe. Ce sont des joueurs qui veulent gagner, alors c’est clair que tout le monde va pousser dans la même direction.»

En cinq duels, Ducharme montre une fiche de deux buts et trois passes contre les Chats Sauvages cette saison. L’un de ses deux buts a d’ailleurs procuré la victoire à son équipe.

«Chaque fois que nous affrontons les Wildcats, ça donne des matchs très intenses et rapides. Pour ma part, en raison de mon style de jeu, ce sont justement des parties qui me permettent de bien performer. C’est toujours plaisant de jouer contre eux», indique Ducharme.

Le Titan a par ailleurs procédé à une transaction mineure avec les Voltigeurs de Drummondville. Sylvain Couturier a ainsi fait l’acquisition du défenseur de 17 ans Zach Bennett en retour d’un choix de neuvième ronde en 2019. Le Terre-Neuvien de 6 pieds 2 pouces et de 201 livres a disputé sept rencontres avec les Voltigeurs au cours desquelles il a amassé une passe. Les Voltigeurs l’ont sélectionné en 13e ronde (224e au total) lors du dernier encan.

«C’est un gros défenseur droitier qui possède un gros lancer et qui joue un jeu physique, mentionne Couturier. Pour le prix que nous avons payé, je crois sincèrement qu’il en vaut la peine. Il nous restera à travailler sur sa mobilité, mais je me suis laissé dire qu’il avait une excellente éthique de travail.»

Bennett viendra en quelque sorte compenser le départ d’Olivier Desroches.

«Il va jouer sensiblement le même rôle qu’à Drummondville. Pour nous, il est une police d’assurance», confie Couturier.

Le Titan a de plus rappelé pour les rencontres du week-end le jeune ailier gauche de 17 ans Liam Léonard, lui aussi de Terre-Neuve, acquis le 12 décembre dernier des Remparts de Québec en retour du gardien Dominik Tmej.

«Nous voulons le voir à l’oeuvre, révèle-t-il. À seulement 17 ans, il a produit à un rythme d’un point par match avec le Blizzard d’Edmundston et ce n’est pas rien. J’ai bien aimé ce que j’ai vu de lui jeudi matin à l’entraînement. C’est un gars agressif avec un bon physique et qui possède une bonne tête de hockey. Il me fait un peu penser à Ducharme.»

Enfin, notons que l’Américain Domenic Malatesta reviendra dans le giron de l’équipe ce lundi, lui qui a passé les deux derniers mois au chevet de son père, décédé la semaine dernière après une longue maladie.

Jeremy McKenna, des Wildcats, parmi les étoiles de la semaine

L’attaquant Ivan Kosorenkov, des Tigres de Victoriaville, a été nommé le joueur par excellence de la semaine dernière dans la LHJMQ, mercredi.

Il a dominé le circuit Courteau en marquant cinq fois et en récoltant quatre passes, en trois matches.

Le Russe de 19 ans a aidé les Tigres à remporter leurs trois dernières rencontres. Kosorenkov a aussi contribué aux succès de son compagnon de trio, James Phelan, qui a lui aussi cumulé neuf points à ses trois derniers matchs.

Kosorenkov a notamment amassé son 101e point dans la ligue, à son 101e match.

Les autres joueurs considérés: le gardien de but Mathieu Bellemare, des Cataractes de Shawinigan, et l’attaquant Jeremy McKenna, des Wildcats de Moncton.

Bellemare a permis un seul but en 72 tirs, en deux matchs. Il a montré une moyenne de 0,51. Jeudi passé contre l’Océanic, Bellemare a signé un troisième jeu blanc cette saison, rejoignant quatre autres gardiens au premier rang de la LHJMQ à ce chapitre.

McKenna a inscrit sept points et affiché un différentiel de plus 8. Dimanche dernier, il a tiré sept fois et obtenu deux buts et une passe, aidant les siens à gagner 5-1 face aux Sea Dogs.