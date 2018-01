Les Aigles Bleues retrouvent enfin le chemin de la victoire

Elizabeth Tremblay (12), des Aigles Bleues, s’est réfugiée derrière son filet et tente une passe avant que Sarah Bujold (16) des X-Women puisse intervenir. Julie Thériault (3) et la gardienne Gabrielle Forget sont les autres joueuses du Bleu et )r. - Gracieuseté: Normand A. Léger

L’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton a enfin vu la lumière au bout du tunnel, et ce n’était pas un train qui s’en venait en sens inverse!

L’équipe de Denis Ross (6-8-2, 14 points) a finalement pu mettre un terme à une séquence de six revers de suite, samedi, avec un triomphe de 4 à 2 sur les Tigers de l’Université Dalhousie (9-7-0, 16 points) acquis devant ses partisans.

Avant ce match, leur dernière victoire remontait au 11 novembre, alors que le Bleu et Or avait renversé les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard 2 à 1 en prolongation.

Avec ce gain, Moncton se rapproche à seulement deux points des Tigers et du quatrième rang au classement du Sport universitaire de l’Atlantique.

Janelle Graham a dirigé les opérations pour les gagnantes avec une paire de buts.

Marie-Pier Corriveau et Élizabeth Tremblay (filet désert) ont aussi touché la cible pour l’U de M.

Katryne Villeneuve a pour sa part récolté deux mentions d’aide.

Gabrielle Forget a fait face à 19 tirs devant sa cage pour mériter la victoire.

La riposte des perdantes est venue de Lauren Ellerton et Jesse Rietveld.

«Offensivement, on a mieux joué, et comme unité aussi», commente l’entraîneur-chef Denis Ross.

«On a amélioré notre échec avant et notre jeu défensif pendant le match. On a réussi à limiter leurs chances de marquer. On savait que les Tigers allaient forcer le jeu en troisième avec un déficit de deux buts, mais on a su les retenir», ajoute-t-il.

La joueuse du match, Janelle Graham, semblait également soulagée de goûter à la victoire.

«La victoire fait du bien. Nous n’avons pas commencé l’année en force. Samedi, on a mieux joué que vendredi soir (un revers de 6 à 2 contre les X-Women de l’Université St. Francis Xavier)», explique la joueuse originaire de Moncton.

Daley Oddy a marqué deux buts conte Gabrielle Forget pour mener les Néo-Écossaises à la victoire, dans une rencontre disputée dans le nid des Aigles.

Amy Graham, Sarah Bujold, Kristen McKinley et Brooke Noseworthy ont aussi participé à la fête du côté des X-Women (12-1-2, 26 points).

Janelle Graham et Marie-Pier Corriveau ont offert la réplique du Bleu et Or dans une cause perdante.

Chez les hommes, les joueurs de Judes Vallée (3-15-2, 8 points) ont subi un échec de 7 à 4 devant les Axemen de l’Université Acadia (12-5-2, 26 points), dans une rencontre présentée vendredi soir à Wolfville.

Remy Giftopoulos et Kyle Farrell ont marqué chacun deux buts dans le triomphe des locaux.

Stephen Harper a également connu un fort match avec quatre mentions d’aide.

Vincent Deslauriers (sur un tir de pénalité), Joey Richard (avec son premier dans le hockey universitaire) et Jean-François Plante (un doublé) ont riposté pour les Aigles Bleues.

Le Bleu et Or disputera sa prochaine rencontre mercredi soir, alors qu’il rendra visite aux Huskies de l’Université St. Mary’s (14-4-1, 29 points) à Halifax.