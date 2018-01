Les Républicaines d’Edmundston passent près du titre

Les équipes acadiennes ont été complètement blanchies lors de la 43e Classique de hockey des écoles secondaires en fin de semaine à Moncton.

Les Républicaines de la Cité des Jeunes d’Edmundston sont passées bien près du titre, mais elles ont dû s’incliner 3 à 1 en grande finale contre les Flames de l’école Sir John A. MacDonald.

Sarah Cottreau (un doublé) et Tanisha Ballard ont réussi à déjouer la gardienne Arianne Milliard pour mettre la main sur le titre.

Seule Audrey Bélanger est parvenue à déjouer la gardienne gagnante, Grace MacKenzie.

Les Républicaines avaient renversé les Vedettes de l’école Mathieu-Martin de Dieppe 4 à 3 en demi-finale, pour accéder à la finale.

Pénélope Ringuette, Chloé Collin, Roxane Lizotte et Tania Rose Daigle ont réussi les buts des gagnantes.

La riposte des Vedettes est venue des bâtons de Mélissa Laplante, Julie Gauvin et Ariane Pineau.

Les Flames, de leur côté, ont vaincu les Cavalières de l’école Clément-Cormier, de Bouctouche, 3 à 2.

Malgré la défaite, l’attaquante Jennifer Boutot traçait un bilan positif du parcours des Républicaines.

«On a vraiment aimé le tournoi. On a vécu une belle expérience et on a eu du plaisir», assure-t-elle.

«Notre esprit d’équipe et notre jeu de passes nous ont permis de nous rendre en finale», ajoute la sympathique athlète.

Sarah Cottreau, Anna MacKenzie et Sarah Tremblay ont réussi les filets des gagnantes.

Taylor LeBlanc et Monica Richard ont été les seules à trouver le fond du filet pour les Cavalières.

Du côté masculin, les Royals de l’école Riverview High ont ont le meilleur sur leurs cousins de la Nouvelle-Écosse, les Redmen de Riverview 5 à 2.

Greg Stoyles a dirigé l’attaque des gagnants avec deux buts.

Brad Knowlton, Thomas Doiron et Spencer Hau ont réussi les autres buts des champions 2018.

La riposte des Redmen a été l’affaire de Jacob Denny et d’Andrew McCarron.

Dans la division II, les Sonics de l’école Sussex High ont vaincu les Voisins de l’école secondaire de Kamouraska 5 à 2.

Logan Dunfield a été le meilleur avec un doublé.