Le Titan perd un match de fou contre les Mooseheads

Le Titan d’Acadie-Bathurst a perdu un véritable match de fou devant ses partisans, dimanche après-midi, au Centre régional K.-C.-Irving.

Malgré une belle remontée des locaux en troisième période, c’est le talentueux Filip Zadina qui a offert un triomphe de 6 à 5 aux Mooseheads de Halifax (26-10-4-1, 57 points).

Il s’agissait d’un 25e filet cette saison pour le Tchèque.

Raphaël Lavoie (14e et 15e), Ben Higgins (1er), Maxime Fortier (21e) et Connor Moynihan (13e) ont également touché la cible pour les gagnants.

Olivier Galipeau (16e et 17e), German Rubtsov (9e), Jeffrey Truchon-Viel (17e) et Cole Rafuse (5e) ont riposté pour les perdants (21-12-6-2, 50 points).

Halifax menait 5 à 1 en début de troisième période, avant que la troupe de Mario Pouliot ne s’éveille offensivement.

Mais les quatre buts en l’espace de sept minutes n’auront pas été suffisants pour venir à bout des puissants Mooseheads, premiers au classement général de la LHJMQ.

«Je n’ai pas aimé donner 6 buts sur 28 tirs au but, ça, c’est la première affaire. Je n’ai pas du tout aimé non plus le fait de donner 12 buts en 3 matchs en fin de semaine. On va avoir des ajustements à faire cette semaine», avance l’entraîneur-chef du Titan.

«Par contre, j’ai aimé comment les joueurs ont montré du caractère et le fait que personne n’a baissé les bras. En troisième période, on a mis énormément de pression sur les Mooseheads et on a mis beaucoup de rondelles au filet.»

L’attaque a généré un total de 47 tirs en direction de la cage de Blade Mann-Dixon.

«On a créé plusieurs chances de marquer en deuxième période avec 17 tirs au but. On avait un très bon début de période, mais on a commencé à essayer de faire de la dentelle. Il en a résulté leur quatrième but (de Raphaël Lavoie) sur une échappée», ajoute Mario Pouliot.

Malgré ce coup de pied dans les jarrets, les locaux n’ont jamais abandonné.

«En troisième période, on a mis (German) Rubtsov avec (Antoine) Morand et (Mitchell) Balmas et c’est une ligne qui a été très dangereuse. (Samuel) Asselin avec (Jeffrey) Viel et (Jordan) Maher ont été aussi très bon en troisième période», indique Pouliot.

«Liam Murphy va revenir au prochain match et nous allons avoir un alignement complet. Ce sera ensuite une question de stabiliser nos trios pour développer une bonne chimie.»

Le Titan disputera sa prochaine rencontre mercredi soir, en rendant visite aux Saguenéens de Chicoutimi (15-20-4-0, 34 points) au Centre George-Vézina.