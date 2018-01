Ballon sur glace: quatre athlètes de la Péninsule participent à un tournoi de haut niveau

Il va se jouer du ballon sur glace de grande qualité, en fin de semaine, au Centre sportif de Sainte-Agathe-des-Monts. La crème de l’Est du pays s’y est donné rendez-vous, dont les Patriotes du Québec et le National d’Ottawa, les monarques des deux dernières éditions des Championnats canadiens.

Quatre athlètes de la Péninsule acadienne ont par ailleurs été invités à se joindre au Construction Stéphane/Maxime du Témiscouata, soit Jeff Plourde et Hubert Blanchard, de Pigeon Hill, Philippe Robichaud, de Neguac, et René Savoie, de Brantville.

Les Gladiateurs du Québec, les Phantoms de Kilsyth (médaillés d’argent aux Nationaux de 2013, 2014 et 2017), les As de Saint-Coeur-de-Marie (médaillés d’argent en 2015), et les Ballbroomers de l’Ontario sont les autres formations en lice dans la catégorie masculine ouverte.

«Nous allons vivre toute une expérience, affirme René Savoie. Comme le Canada est la puissance mondiale au ballon sur glace, on peut dire que les deux meilleures équipes au monde y seront. Dans mon cas, ça risque d’être le tournoi le plus compétitif auquel j’aurai pris part en 30 ans dans ce sport.»

«En gros, c’est le dernier tournoi préparatoire avant les Championnats canadiens qui auront lieu à Portage la Prairie au Manitoba (du 11 au 14 avril)», révèle Jeff Plourde.

«Pour dire vrai, notre équipe voulait s’inscrire au niveau intermédiaire. Malheureusement, comme il n’y avait plus de place dans cette catégorie, les organisateurs nous ont offert la division élite. Nous avons accepté d’y aller quand même. Une chose est sûre, ça va prendre un petit miracle comme ont fait les Américains aux Jeux olympiques de Lake Placid», confie Plourde en riant.

Le Témiscouata jouera son premier match vendredi soir à 00h15 (heure du Québec) contre le National. Il reprendra l’action samedi après-midi (14h30) face aux Phantoms. Il terminera sa ronde préliminaire samedi à minuit en faisant face aux Gladiateurs.

La finale masculine sera disputée dimanche soir à 18h15.