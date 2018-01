Les Wildcats font le bonheur de leur entraîneur

L’entraîneur Darren Rumble avait plusieurs raisons de sourire après le match de dimanche après-midi. Avec une récolte de trois points sur quatre face à deux des meilleures équipes de la LHJMQ, on effectivement peut parler d’une fin de semaine réussie pour les Wildcats de Moncton.

La défaite de 4 à 3 (en prolongation) contre les Mooseheads de Halifax (29-10-4-1, 63 points) samedi et la victoire de 4 à 1 sur les Islanders de Charlottetown (25-14-3-0, 53 points) dimanche permet aux Wildcats (17-19-5-3, 42 points) de poursuivre leur ascension au classement de la division des Maritimes.

La troupe de Darren Rumble n’est plus qu’à deux petits points du quatrième échelon, détenu par les Screaming Eagles du Cap-Breton (20-19-3-1, 44 points)

De quoi rendre un entraîneur heureux.

«J’ai vu beaucoup de belles choses au cours des deux derniers jours, notamment notre niveau de compétition. Nous apprenons encore comment gagner, mais on s’en va dans la bonne direction», affirme-t-il.

«Samedi (contre Halifax), nous avons eu une première période fabuleuse, mais on a connu des ratées en deuxième. Nous avons travaillé fort, mais nous avons manqué de confiance en troisième période.»

Résultat, les visiteurs ont réussi à créer l’égalité en fin de rencontre, avant d’aller chercher la victoire en prolongation.

Dimanche, les locaux se sont assurés d’achever leur proie en troisième période.

Anderson MacDonald (19e et 20e) Mika Cyr (17e) et James Phelan (18e) ont réussi les buts des gagnants.

Seul Sullivan Sparkes (11e) est parvenu à déjouer le gardien Mark Grametbauer.

«Nous avons bien mieux paru défensivement dimanche», constate le pilote des Wildcats. Quand on regarde les parties de la LNH, on constate que les toutes les équipes envoient constamment la rondelle dans l’autre zone quand ils sont en avance. Nous, on a trop tendance à essayer de transporter la rondelle et de faire des beaux jeux, plutôt que de laisser la rondelle faire le travail.»

Rumble ne se faisait pas tordre un bras pour louanger le travail de ses joueurs face à deux puissances du circuit Courteau.

«J’aime beaucoup mon équipe. Nous avons ajouté des joueurs d’impact à la date limite des transactions et (le gardien) Mark (Grametbauer) joue du gros hockey présentement. Je prendrais aussi mon groupe de défenseurs avant n’importe quel autre dans la ligue.»

Dominant depuis son arrivée à Moncton, le vétéran James Phelan est rapidement devenu un des favoris de son entraîneur.

«Il est incroyable. Il a remporté quelque chose comme 80% (15 sur 29 en réalité) de ses mises en jeu dimanche. Ça nous permet notamment de commencer avec la rondelle quand on se retrouve en avantage ou en désavantage numérique. C’est quelque chose d’inestimable pour un entraîneur.»

L’attaquant Anderson MacDonald a dirigé l’attaque des gagnants dimanche avec deux buts.

«Nous avons joué deux bonnes parties, mais nous avons été plus opportunistes dimanche. On peut rivaliser contre toutes les autres équipes et c’est ce qu’on voulait montrer en fin de semaine», mentionne le patineur originaire de Saint-Jean.

Moncton disputera sa prochaine rencontre mercredi soir en rendant visite aux Mooseheads de Halifax.