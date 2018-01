Le marathonien Guy Doiron se mesurera aux Alpes

Depuis le temps qu’il en rêvait, ce sera bientôt chose faite. Guy Doiron prendra part du 27 août au 2 septembre au Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB), une course de sentier de 171 km – avec un dénivelé de 10,3 km positif – qui traverse trois pays (France, Italie et Suisse) et trois grandes régions alpines (Rhône-Alpes, Vallée d’Aoste et Valais). Le départ sera donné en plein centre de la commune de Chamonix, là-même où le deuxième opus de la série Les Boys a été tourné, il y a 20 ans.

Le marathonien de sentier originaire de Petit-Rocher a appris l’heureuse nouvelle jeudi matin, aux environs de 4h, en revenant de son travail.

Obtenir un laissez-passer pour une telle épreuve n’est quand même pas une partie de plaisir. Ça consiste d’abord à accumuler 15 points dans un maximum de trois courses dans les deux années précédentes. Ça prend donc d’excellents résultats. Ensuite, il faut donner son nom pour un tirage. Seulement 2300 personnes sont acceptées chaque année.

«C’est la première fois en sept tentatives que mon nom sort dans une loterie. J’en étais rendu à ne plus y croire. Honnêtement, j’étais déjà découragé avant même le tirage. Mais, pour une fois, la chance était de mon côté. Ça fait trois ans que je rêve d’aller là. Comme ce sera la première fois que je mets les pieds en Europe, ma conjointe (Karen) et moi allons combiner ça avec deux semaines de vacances. Nous allons en profiter pour visiter les trois pays où la course est présentée, soit la France, l’Italie et la Suisse», affirme l’athlète qui célébrera son 43e anniversaire de naissance en mars.

«J’ai deux objectifs pour le UTMB. Le premier est de terminer l’épreuve. C’est la chose la plus importante. Je n’ai d’ailleurs jamais abandonné une course. Et comme deuxième objectif, je vise de terminer entre la 200e et la 300e position. Je sais bien que toute l’élite mondiale des coureurs sera là et que la plupart d’entre eux sont habitués à courir dans les Alpes, l’Asie et en Amérique du Sud, mais je suis très compétitif», indique-t-il sur un ton décidé.

Inutile de dire que les prochains mois serviront de préparation en vue du UTMB. Il est déjà assuré qu’il prendra part au Laurel Highlands Ultra de Pennsylvanie en juin. Il aimerait ajouter une autre épreuve en juillet. Et d’ici là, il prendra part à quelques courses de 10 km en raquettes dans la région de Gatineau.

«Je n’ai pas le choix de prendre part à des compétitions parce que je vire fou si je ne fais que de l’entraînement», dit-il en riant.

Une fois qu’il aura vaincu le Mont-Blanc, Guy Doiron aimerait s’attaquer à d’autres courses qui figurent sur sa «bucket list». Il y a surtout le Western States 100 de Squaw Valley, en Californie. Le Leadville 100 dans les Rocheuses du Colorado et le Tahoe 200, également dans l’État de la Californie.

«Ce sont des projets à moyen et long terme. Ce sont tous des courses où je dois également passer par un tirage», révèle-t-il.

Au moins deux autres Néo-Brunswickois ont déjà pris part au UTMB, soit Nathaniel Couture, de Fredericton, en 2013, et Daniel LeGresley, de Néguac, il y a quelques mois.