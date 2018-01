Week-end à oublier pour les équipes des Aigles Bleus

Ce fut une fin de semaine à oublier pour toutes les équipes de l’Université de Moncton avec un beau gros zéro en quatre.

L’équipe masculine de hockey (3-17-2, 8 points) a trouvé refuge dans la cave du classement du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA), après une défaite de 4 à 2 subie aux mains des Axemen de l’Université Acadia (15-5-2, 22 points), samedi soir dans son nid.

Ce cinquième échec de suite, combiné à la victoire des Tigers de l’Université Dalhousie (4 à 1 samedi face aux Panthers de l’Université de l’Île-du-prince-Édouard), confère le tout dernier rang du circuit universitaire au Bleu et Or.

Ryan Foss, Remy Giftopoulos, Taylor Makin et Michael Zipp ont réussi à déjouer le gardien Jason Rioux, qui en était à son tout premier départ avec les Aigles Bleus.

L’ancien des Wildcats de Moncton n’a pas mal paru, avec 34 arrêts.

Robert Steeves a fait encore mieux avec 38 arrêts.

«On a été compétitifs ce soir, comparativement aux autres parties contre eux», notait l’entraîneur-chef Judes Vallée.

«On s’est battu pendant trois périodes. On a été un peu trop émotifs à un moment donné et on a écopé de pénalités douteuses», ajoute-t-il.

Ce dernier a défendu sa décision de faire appel au troisième gardien de l’équipe (derrière Brandon Thibeau et Alexi Thibaudeau).

«On a voulu donner une chance à Jason de jouer une partie. Il s’entraîne avec nous depuis le début de la saison. Il méritait de jouer.»

Le portier québécois n’avait pas joué de véritables rencontres depuis un mois.

«J’avais hâte de jouer cette année et j’ai enfin eu ma chance. Je me sentais un peu nerveux au début du match et j’étais un peu rouillé. Mais j’étais plus confortable à mesure que le match progressait», explique-t-il.

«Je m’en veux un peu pour leur quatrième but, mais je suis dans l’ensemble heureux de ma première partie au niveau universitaire. C’est un calibre de jeu très rapide et il faut toujours être prêt à recevoir un lancer. Je vais continuer à travailler fort pendant les entrînement et j’espère jouer à nouveau.»

L’U de M disputera son prochain match vendredi soir, alors que la bande à Judes Vallée rendra visite aux Tigers de l’Université Dalhousie à Halifax.

Il s’agira d’une rencontre cruciale puisque les deux équipes se battent pour une place en séries.

La formation féminine (7-9-2, 16 points) a baissé pavillon 5 à 2 devant les Tommies de l’Université St.Thomas (11-3-2, 24 points), une rencontre présentée samedi soir à Fredericton.

Olivia Reid (un doublé), Lauren Legault, Megan Purdy et Alex Wood ont réussi les buts des gagnantes.

Katryne Villeneuve a réussi les deux filets du Bleu et Or dans une cause perdante.

«On n’a pas si mal joué que ça», commentait l’entraîneur-chef, Denis Ross, après la rencontre.

«Trois de leurs buts ont été marqués à la suite d’erreurs de base dans notre zone. On a quand même dominé au niveau des tirs au but à chaque période et on a bien joué en désavantage numérique», ajoute-t-il.

Les Aigles Bleues accueilleront les Mounties de l’Université Mount Allison vendredi soir prochain dans leur nid.

Au volleyball, l’équipe de Monette Boudreau-Carroll (3-8, 6 points) a subi deux revers de 3 à 0 (vendredi et dimanche) face aux Tigers de l’université Dalhousie (10-1, 20 points).

Nicole Jamieson et Pascale Doiron ont été les meilleures dimanche, avec cinq attaques payantes chacune.

Doiron a ajouté 10 sauvetages.

L’U de M sera en Nouvelle-Écosse en fin de semaine prochaine, pour des rendez-vous avec les Huskies de l’Université St. Mary’s (samedi) et les Axewomen de l’Université Acadia (dimanche).