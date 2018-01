Autour de Mathieu McCaie d’entendre l’appel du Marathon des Sables

Trois ans après Carole Fournier, c’est au tour de Mathieu McCaie de tenter sa chance au très exigeant Marathon des Sables. Ce trentenaire originaire de Rogersville sera du départ de la 33e édition qui se tiendra du 6 au 16 avril dans le désert du Maroc.

Pour ceux et celles qui l’ignorent, ou encore qui l’auraient oublié, le Marathon des Sables est une course à pied par étapes en autosuffisance alimentaire et en allure libre d’environ 250 kilomètres. Chaque athlète doit donc porter son équipement et du matériel de survie obligatoire.

Comme il est stipulé sur le site Wikipédia, l’itinéraire emprunte une panoplie de terrains: dunes, plateaux caillouteux, pistes, oueds asséchés, palmeraies et petites montagnes sur six étapes variant entre 20 à 80 kilomètres, dont un plein marathon de 42 km et une autre épreuve non-stop de 80 km en partie de nuit.

Avec des températures qui avoisinent parfois les 50 degrés, le Marathon des Sables n’est pas considéré pour rien comme l’un des courses les plus difficiles au monde.

Pour Mathieu McCaie, qui est surtout un grand amateur de courses à obstacles de type Spartan, cette aventure qu’il s’apprête à vivre dans le désert du Sahara s’explique par une bucket list personnelle qu’il tente de compléter.

«Ça faisait quatre ou cinq ans que j’y songeais et en décembre 2016, peu de temps après avoir compléter le World Toughest Mudder de Vegas, ma femme Julie m’a dit: »Si tu veux le faire, c’est tout de suite ». Nous avions déjà un enfant (Jacob) à ce moment-là et c’était dans nos plans d’agrandir notre famille. Je me suis dit que si j’étais capable de courir pendant 24 heures dans la boue à Vegas, j’étais capable de courir dans le désert. J’ai donc décidé de m’inscrire. Un deuxième enfant (Maxime) est cependant né depuis. Disons que ça tient occupé», affirme le courtier hypothécaire de carrière qui habite depuis plusieurs années à Dieppe.

«Je n’ai pas vraiment d’objectif pour là-bas si ce n’est de le terminer sans blessure, confie l’homme âgé de 34 ans. Ça fait un an que je travaille sur ce projet. J’ai lu des livres, j’ai consulté des entraîneurs et je fais partie d’un groupe de 500 personnes sur Facebook dont la moitié a déjà pris part au Marathon des Sables.»

«J’aimerais bien terminer dans les premiers 30% des 1300 coureurs, mais je ne sais absolument pas comment ça va aller. Il y a tellement d’inconnues. Tu ne sais jamais comment ton corps va réagir, comment il va répondre au fait que tu repousses tes limites encore plus loin. En fait, j’ai surtout hâte que ce soit terminé. J’ai hâte de franchir le fil d’arrivée», révèle-t-il.

«C’est énormément d’entraînement et tu es toujours seul. Rien que la semaine prochaine, je vais courir 32 km par jour pour cinq jours de suite pour un total de 170 km. J’avais coutume de faire beaucoup de crossfit mais j’ai dû diminuer de beaucoup afin de me préparer pour le Marathon des Sables. Je me suis même fait une pièce chauffée dans le sous-sol où je peux m’entraîner à 40 degrés. Le mois prochain, je pars en vacances avec la famille au Mexique mais j’ai aussi à l’horaire une course d’entraînement de 80 km. Je profite du fait que le climat n’est pas très loin de celui du Maroc», souligne celui qui organise aussi depuis maintenant quatre ans la course annuelle à la dinde de Moncton.

Comme Mathieu McCaie a décidé de défrayer lui-même les coûts de son aventure, il a décidé d’organiser une collecte de fonds afin d’amasser 10 000 $ au profit du Club des petits déjeuners, un organisme qui s’engage depuis 20 ans à procurer aux enfants qui en ont besoin un petit déjeuner nutritif dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Déjà plus de 4000 $ ont été récoltés.

Le départ du Marathon des Sables sera donné le 8 avril.

En 2015, Carole Fournier, d’Edmundston, avait mis 68h04m54s pour vaincre le désert du Sahara, ce qui lui avait donné la 1193e position au total.