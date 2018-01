L’utilisation du 3e gardien provoque des remous chez les Aigles Bleus

Les partisans des Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont été un peu surpris de voir un nouveau visage devant la cage de l’équipe locale, samedi soir face aux Axemen de l’Université Acadia. Cet inconnu masqué avait pour nom Jason Rioux.

Pour faire une place à l’ancien portier des Wildcats de Moncton, l’entraîneur a décidé de confiner le vétéran Brandon Thibeau aux gradins de l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Un geste qui en fait sourciller plusieurs puisque le numéro 35 est un vétéran de quatre saisons avec le Bleu et Or.

Rioux a bloqué 34 des 38 tirs des Axemen dans un revers de 4 à 2.

L’entraîneur-chef Judes Vallée a défendu sa décision lundi, en affirmant qu’il ne s’agissait aucunement de jeter le blâme à son vétéran.

«Il n’était aucunement question d’humilier nos deux gardiens (Brandon Thibeau et Alexi Thibaudeau). Ce sont tellement des bonnes personnes. Ils ont une attitude incroyable», souligne-t-il.

«Un peu comme nous avons fait avec (le défenseur) Marc Gallie, on avait prévu lui donner un peu de glace cette saison. Ce sont des gars qui se sont entraînés avec nous toute la saison et on voulait leur donner un peu d’expérience», explique le pilote de l’U de M..

En fait, Vallée affirme qu’il voulait plus lancer un message au reste de l’équipe qu’à ses hommes masqués.

«Je ne veux pas lancer la pierre à nos gardiens, je lance la pierre à l’équipe au complet. On a une job défensivement à faire et je suis un peu tanné de voir mes gardiens se faire bombarder de 45 tirs par match.»

L’entraîneur ne croit pas que cette décision laissera de séquelles dans le groupe de joueurs.

«Tout a été fait de façon positive, je pense. C’est sûr que pour les joueurs, ce fut un coup. On veut montrer aux gars qu’on veut se battre jusqu’à la fin. J’ai pris le même genre de décision avec d’autres joueurs et ça n’a pas fait les manchettes. C’est sûr que c’est différent avec les gardiens, mais c’est un coup qui était calculé.»

Brandon Thibeau n’était pas amer, lundi.

En bon vétéran, il a accusé le coup sans rechigner.

«C’est sur que ce n’est pas plaisant pour un gardien de ne pas jouer. Mais pour Jason, un premier match universitaire, c’est une grosse journée dans ta vie. J’étais content pour lui. Il a très bien joué et il a tenu son bout», raconte le gardien acadien.

«Les entraîneurs savent que je veux jouer. J’ai toujours cru que si tu fais ton travail correctement chaque jour, tu vas éventuellement avoir des bons résultats. C’est certain que j’ai une saison difficile jusqu’à maintenant, mais j’ai confiance que je vais avoir ma chance.»

Thibeau assure qu’il n’a pas de petite crotte sur le coeur envers son entraîneur.

Il croit plutôt que la direction de l’équipe a voulu brasser un peu la cage à un moment crucial de la saison.

«On n’accepte pas d’être moyens, on veut être excellents. C’était ça le point de rebâtir l’équipe et l’organisation.»

Pour sa part, Jason Rioux parle d’une compétition saine entre les trois gardiens.

«Je pense que ça apporte juste une petite compétition de plus entre nous. J’essaie de pousser les deux autres dans les pratiques et je pense que nous avons une relation très saine», avance-t-il.

Le défenseur Samuel Roussy n’a pas voulu en faire tout un plat non plus.

«Tout le monde a été un peu surpris et c’est normal. On sait qu’on a une saison en dent de scie et on avait peut-être besoin d’un petit changement. Je pense que Jason a montré qu’il est capable de bien jouer dans cette ligue», mentionne le numéro 11.

«Je pense que Brandon est un gars mature et il comprend la situation. C’est normal qu’il soit un peu fâché. Dans une équipe de hockey, il y a de la compétition et je pense qu’il va revenir deux fois plus fort.»

Le Bleu et Or (3-17-2, 8 points), dernier au classement du SUA, affrontera les Tigers de l’Université Dalhousie (4-17-1, 9 points), vendredi à Halifax, dans un match pour la sixième place, la dernière qui donne accès aux séries.