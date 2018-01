Nationaux élite: trois judokas acadiens se hissent sur le podium

Ariane Levesque et Malcolm Pelletier ont beau représenter désormais le Québec, ils n’en demeurent pas moins deux des nôtres. En fin de semaine, les deux exilés de l’Acadie sont parvenus à se hisser respectivement sur les première et deuxième marches du podium aux Championnats nationaux élite présentés à Montréal.

Levesque, qui est âgée de 16 ans, s’est imposée dans la division senior chez les -78 kilos.

Après avoir profité d’un laissez-passer au premier tour, la Saint-Quentinoise a ensuite épaté la galerie en défaisant la favorite Mina Coulombe, du Québec, par ippon (10 à 0).

À noter que Coulombe, âgée de 21 ans, fait partie de l’équipe d’excellence canadienne et a même remporté une médaille d’argent aux récents Jeux de la Francophonie qui ont eu lieu à Abidjan en Côte d’Ivoire.

En finale, Levesque a défait l’Ontarienne Allaya Copeland par la marque de 5 à 0.

Cette victoire assure du même coup à Levesque de prendre part aux deux prochains Mondiaux U-21.

Quant à Pelletier, qui fréquente le même club (Shidokan) et la même école que Levesque, il a mis la main sur une médaille d’argent dans la division U-18 chez les -60 kilos.

Le judoka de Burton a battu à tour de rôle par ippon l’Albertain Nathan Demaere et l’Ontarien Erick Vandersanden, avant de s’incliner en finale face à l’Albertain Joel Demaere au compte serré de 1 à 0.

«Je suis satisfait de ma performance, mais pas de ma médaille, indique Pelletier. J’ai perdu par une simple pénalité alors que je voulais vraiment redevenir champion canadien. Je me suis quand même bien battu et j’ai pu réaliser quelques trucs sur lesquels je travaille dessus depuis un certain temps. Pour tout ça, je suis content.»

Deux autres Néo-Brunswickois ont par ailleurs réussi à se faufiler sur la troisième marche du podium chez les 100 kg dans la division senior, soit Andrew Vienneau, de Saint-Jean, et James McManus, de Fredericton.

Vienneau a triomphé au premier tour du Québécois Étienne Castonguay-Laplante par ippon, alors que McManus s’est occupé du Québécois Ryan Proulx au compte de 5 à 0. Vienneau et McManus ont toutefois tous deux perdu en deuxième ronde, respectivement contre les Québécois Jean-François Ouellet et Marc Deschênes.

«Je suis très satisfait, surtout que c’est ma première médaille nationale à vie chez les seniors, mentionne Vienneau. C’est donc un bel accomplissement à mes yeux. Je me prépare maintenant pour les Championnats canadiens (25 au 28 mai, Calgary). Il y aurait peut-être une possibilité d’aller en Europe, mais j’aimerais mieux m’entraîner encore plus avant d’aller sur la scène internationale.»

Toujours chez les seniors (-90 kg), Alex Colpitts, de Fredericton, s’est incliné dès le premier tour par ippon devant l’Ontarien Benjamin Kendrick.

Dans la division U-18 (-48 kg), Rebbeca Ouellette, de Clair, a perdu par ippon face à l’Ontarienne Anna Zhitareva et la Québécoise Mélodie Mailhot. Chez les -52 kg, Lauren Purington, de Saint-Jean, a été battue elle aussi par ippon devant l’Albertaine Ema Caldwell et la Québécoise Sarah Maloum.

Du côté masculin, Tylor Collin (-50 kg), de Dieppe, s’est fait battre par ippon face au Québécois Simon Paquet et l’Albertain Jarrett Hanearin-Balczer. Chez les -81 kg, Samuel Nadeau, de Dieppe, a lui aussi subi la défaite par ippon devant les Québécois Alexandre Arencibia et Boris Bergeron.

Enfin, Marcus Wheaton (-90 kg), de Fredericton, s’est fait servir le ippon dans chacun de ses quatre duels.