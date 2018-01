Patinoire extérieure et cabane chauffeur: du pur bonheur à Saint-Pons

Dans la Péninsule acadienne, particulièrement pendant les années 1970, pratiquement toutes les localités avaient leur patinoire extérieure avec bandes, lumières et cabane chauffée. Ce n’est malheureusement plus le cas, mais il reste encore quelques irréductibles ici et là pour garder la tradition.

Cette tradition se poursuit, entre autres, à Saint-Pons, à Coteau-Road, à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, à Pigeon Hill, à Lagacéville, à Miscou, à Bas-Caraquet, à Duguayville, à Caraquet, à Bois-Blanc, à Haut-Shippagan, à Rivière-du-Portage, à Anse-Bleue, à Tabusintac, à Saint-Simon, à Maisonnette et à Lamèque.

Ce sont toutes des localités où la génération du millénaire a la chance de goûter aux joies d’une patinoire extérieure comme l’ont fait avant eux leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrières-grands-parents.

À Saint-Pons, le mois dernier, le Centre communautaire songeait sérieusement à fermer sa patinoire. Heureusement, quelques parents ont vite compris qu’ils devaient faire quelque chose et ils ont donc formé un nouveau comité de bénévoles. Les résultats n’ont pas tardé à venir.

S’il était trop tard pour changer les bandes qui ont déjà connu de meilleurs jours, ils ont tout de même réussi à rendre la cabane chauffée nettement plus présentable.

Une première activité a été organisée dès le 23 décembre avec la visite du père Noël. Les enfants s’y sont bien amusés. Ce mercredi, ce sera au tour des Alpines de Tracadie, l’équipe qui trône actuellement au sommet de la Ligue senior Acadie-Chaleur, qui seront de passage à Saint-Pons à compter de 19h. Les joueurs en profiteront pour jouer au hockey avec les jeunes sur la patinoire.

«J’aurais trouvais ça trop dommage que la patinoire ferme, affirme Philippe Doiron, qui est l’un des bénévoles. J’ai trois filles et elles profitent régulièrement de la patinoire. C’est tout ce qu’il reste ici pour nos enfants. C’est l’endroit où ils peuvent jouer avec leurs amis et ça ne coûte pas cher. Chaque soir, il y a des jeunes d’un peu partout dans la région qui viennent s’y amuser.»

«Nous avons même plein d’idées pour l’avenir. Par exemple, nous planifions d’organiser un tournoi de rondelle molle à plusieurs catégories pour les jeunes de 7 à 17 ans. Ça devrait avoir lieu vers la mi-février. À plus long terme, nous aimerions faire revivre le carnaval d’hiver. Nous voulons aussi apporter des rénovations pendant le prochain été. Nous espérons avoir de l’aide gouvernementale pour cela», ajoute Philippe Doiron.

Le comité récréatif de la patinoire de Saint-Pons ne dirait également pas non à des dons de la population locale afin de les aider à défrayer, par exemple, le coût du déblaiement s’il y a lieu.

«Pour assurer la continuité des services, comme nous n’avons aucun fonds de roulement, ce serait bien si nous pouvions recevoir l’aide de la communauté. Ça nous aiderait pour les dépenses reliées au déneigement, de l’entretien et des activités que nous souhaitons organiser. Tous les profits seront ensuite réinvestis pour créer d’autres activités», soutient Philippe Doiron.

Autres activités ailleurs

D’autres événements seront par ailleurs présentés sur quelques autres patinoires extérieures dans les prochains jours.

Ce samedi, un tournoi de confrontation 2vs2 sans gardien (et en bottines) aura lieu à la patinoire extérieure de Sainte-Marie-Saint-Raphaël. L’inscription se fera sur place entre midi et 13h au coût de 5$.

À la patinoire de Coteau-Road, plusieurs activités sont prévues pendant leur carnaval annuel de l’amitié.

Le samedi 27 janvier, dès 9h, les enfants de 6 à 14 ans sont invités à prendre part au tournoi de hockey. Vous pouvez vous inscrire en contactant Gaétane au 344-5447. Un match des anciens contre les jeunes aura également lieu le même jour à compter de 13h. Toujours à Coteau-Road, une journée de mini-défis pour les enfants sera présentée en début d’après-midi le samedi 3 février.