Sarah-Ève Mailhot: «Je suis maintenant une vraie Aigle Bleue!»

Des joueuses comme Sarah-Ève Mailhot, Denis Ross en prendrait une bonne douzaine dans son équipe. La patineuse québécoise prend de plus en plus de place dans une équipe qui cherche désespérément à retrouver le chemin de la victoire.

Incapable de trouver le fond du filet à sa première saison dans le circuit universitaire, la joueuse originaire de Repentigny pète le feu depuis quelque temps.

Son dossier de 5-7=7 en 12 rencontres fait du numéro 7 la troisième meilleure buteuse de l’U de M.

Mieux encore, quatre de ses buts ont été réussis en avantage numérique.

On a donc droit à une athlète qui respire la confiance et la bonne humeur.

«Ma première année, ce fut vraiment une grosse adaptation», confie-t-elle.

«Mais j’ai pris confiance en moi et je pense que ça commence à paraître sur la glace. J’ai eu une bonne discussion avec les entraîneurs la saison passée avant les séries et tout est parti de là.»

L’étudiante en nutrition forme un bon trio offensif avec la recrue Gabrielle Saulnier et la vétérane Marie-Pier Corriveau.

«Il y a beaucoup de communication entre nous trois et c’est ça le plus important. Quand on ne se parle pas assez sur la glace. On s’en parle tout de suite sur le banc. C’est vraiment la clé de notre succès», explique l’ancienne du Collège John Abbot.

Sarah-Ève Mailhot rêve de participer au championnat du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) et elle se dit prête à tout faire pour aider son équipe à s’y rendre.

«Je pense que je peux apporter beaucoup de dynamisme à l’équipe. Je veux aussi continuer à marquer des buts en avantage numérique (elle en a quatre cette saison). On veut tous gagner et on est toutes sur la même page.»

La Québécoise âgée de 22 ans se dit aussi heureuse dans la vie de tous les jours, ce qui l’aide évidemment à se concentrer sur le hockey.

«J’ai vraiment beaucoup de plaisir cette saison. L’esprit d’équipe est exceptionnel et tout va bien du côté des études. Je me suis vraiment adapté au milieu. Je suis maintenant une vraie Aigle Bleue! Je l’ai tatoué sur le coeur.»

L’entraîneur-chef Denis Ross reconnaît que Mailhot est devenue un élément-clé de sa formation.

«Je l’utilise un peu à toutes les sauces, notamment sur les unités spéciales», mentionne-t-il.

«Je vois qu’elle est plus à l’aise. Elle a un bon de patin et elle s’en sert de plus en plus. Elle peut suivre n’importe qui dans la ligue. C’est aussi une fille très intelligente sur la glace.»

Lentement mais sûrement, la joueuse de centre est en voie de devenir une des leaders de l’équipe.

«Son attitude sur la glace et dans le vestiaire est très positive. C’est une leader qui prêche par l’exemple, il n’y a aucun doute là-dessus.»

Sarah-Ève Mailhot et les Aigles Bleues (7-9-2, 16 points) disputeront leur prochaine rencontre vendredi soir, alors que les Mounties de l’Université Mount Allison (3-12-3, 9 points) seront de passage dans leur nid.